¿Por qué pasa tu vida ante tus ojos cuando estás cerca de morir?

Por AFP

Los supervivientes de encuentros cercanos con la muerte suelen recordar experiencias extraordinarias: luces al final de un túnel, flotar por fuera de sus propios cuerpos, encontrarse con seres queridos ya fallecidos o revivir grandes acontecimientos.

El hecho de que estas historias tengan tantos elementos en común y vengan de personas de contextos culturales diversos apunta a un posible mecanismo biológico, que aún debe ser revelado por completo por científicos.

En un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Science (PNAS), investigadores de la Universidad de Michigan hallaron indicios de repuntes en la actividad cerebral asociada a la consciencia en dos pacientes moribundos.

Aunque no es el primer estudio de este tipo, lo que diferencia esta investigación es que está detallada de una manera “nunca antes vista”, indica la principal autora, Jimo Borjigin, cuyo laboratorio se dedica a comprender las bases neurológicas de la consciencia, dijo a la AFP.

El equipo revisó los antecedentes de cuatro pacientes que murieron de paros cardiacos mientras estaban siendo monitoreados mediante electroencefalograma (EEG).