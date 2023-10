Nintendo 3DS y Wii U se quedarán sin soporte para el juego en línea en 2024

Ahora, Nintendo ha detallado que también cesará el soporte para el juego en línea y otras funciones de comunicación en línea en abril del próximo año, por lo que el juego cooperativo en línea, las clasificaciones en Internet y la distribución de datos dejarán de estar disponibles.

Así lo ha detallado la compañía en un comunicado en su web, donde ha informado que esta interrupción de los servicios en línea afectará concretamente a las consolas New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL, New Nintendo 2DS XL, Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL, Nintendo 2DS, Wii U Deluxe y Wii U Basic.