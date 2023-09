Niñas costarricenses están listas para despegar a la NASA

Por estrategiaynegocios.net

El programa Ella Es Astronauta de la Fundación She Is seleccionó a 10 niñas y adolescentes costarricenses para ser parte de la segunda misión rumbo al Space Center Houston de la NASA.

“El día que me dijeron que era una de las tripulantes de la Fundación She is fue uno de los momentos más memorables de mi vida porque este siempre ha sido mi sueño, de ir a conocer astronautas y conocer sus historias, y ahora que tengo la posibilidad de ir a los lugares que siempre he soñado le doy gracias a la fundación por darme esta oportunidad”, comentó Isabella Rosales Vargas, Tripulante Seleccionada Segunda Misión Costa Rica.