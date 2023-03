Sandra Cauffman recibe de la UCR el Doctorado Honoris Causa

Durante la entrega se recordó el momento en el que dijo: ‘Nunca me pude graduar de la UCR’. Cauffman en la década de los 80 trató de ingresar a ingeniería eléctrica en la Universidad, pero dado que, en ese momento, era una carrera ”para hombres”, no se le permitió, pero tomó ingeniería industrial. Sin embargo, sus padres consiguieron que saliera de Costa Rica y siguió su camino en Estados Unidos, donde sí logró estudiar lo que buscaba. Un camino que, como ella afirma, la llevó “hasta las estrellas”.

La pequeña Sandra tenía apenas siete años cuando vio a Neil Amstrong poner un pie en la Luna, en aquel ya lejano 20 de julio de 1969, ese alunizaje cambió su vida para siempre. “No sabía qué era la NASA, pero yo quería ir a la Luna. me pregunté: ¿Por qué yo no puedo ir también?”.

“Cuando le dije a mi mamá que quería ir a la Luna, ella me podía haber dicho: ‘Si estamos en Costa Rica, somos pobres, cómo se le ocurre, usted es mujer, cómo va a hacer esto’. A mí ella nunca me dijo que yo no podía. Me decía: ‘Póngaselo en la cabeza, estudie, esfuércese, prepárese y uno nunca sabe las vueltas que da el mundo’”.

Con todo y ese sueño infantil, Sandra cauffman no alunizó, pero sí que ha llegado muy cerca de las estrellas.

Reconocer que trabajar en la NASA es de las mejores cosas que la ha pasado en el vida. En su dicurso agradeció a su madre, que nunca le cortó las alas y a su esposo, quien la acompañado en más de tres décadas de carrera.