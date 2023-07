La fiebre Barbie llegó al ciberespacio, pero no todo es color de rosa

Barbie se convirtió rápidamente en una de las películas más esperadas del año. Desafortunadamente, como suele ser el caso con temas de moda, los estafadores no perdieron el tiempo en explotar la inmensa popularidad de los estrenos de esta semana para sus propios motivos siniestros.

“Los estrenos y grandes eventos, como los de películas muy esperadas, generan una ola de anticipación, pero en medio de la emoción, es fundamental que los usuarios se mantengan alerta y se adhieran a las reglas básicas de seguridad en línea. Si bien la experiencia es emocionante, no debemos pasar por alto los riesgos”, comenta Olga Svistunova, experta en seguridad de Kaspersky.

Para mantenerte seguro mientras disfrutas de la emoción que rodea a los estrenos de películas, los expertos de Kaspersky recomiendan:

● Ten cuidado con las estafas de phishing: se precavido con los correos electrónicos, mensajes o sitios web sospechosos que ofrecen ofertas exclusivas o regalos. Verifica más de una vez la autenticidad de la fuente antes de compartir cualquier información personal o realizar transacciones en línea.

● Verifica la seguridad del sitio web: cuando compres productos o accedas a contenidos populares en línea, asegúrate de que el sitio web tenga una conexión segura. Busque “https://” en la URL y un símbolo de candado en la barra de direcciones para indicar un sitio web seguro.

● Se precavido al momento de compartir información personal: ten cuidado al proporcionar información privada en línea, especialmente detalles confidenciales como tu dirección, número de teléfono o información financiera. Esos datos solo deben compartirse en plataformas confiables y seguras.

● No compres productos ni ingreses datos personales en sitios no oficiales: Realiza tus compras únicamente en sitios oficiales y/o páginas web autorizadas y confiables. Esta misma acción debe seguirse para acceder al contenido de películas u obtener información relacionada con el estreno. Evite fuentes no oficiales o sospechosas que puedan intentar explotar tu entusiasmo por ver cuanto antes la película de moda.