La Cámara de Representantes de EEUU limita el uso de ChatGPT para proteger datos

Aparte de ChatGPT Plus, Szpindor señaló que en el Congreso no se permiten otros grandes modelos lingüísticos.

En un memorando dirigido al personal de la Cámara, Catherine Szpindor, jefa administrativa de la Cámara, declaró que las oficinas solo están autorizadas a utilizar la versión de pago del software, ChatGPT Plus, ya que cuenta con funciones de privacidad vitales para salvaguardar los datos de la Cámara.

Szpindor indicó que las oficinas pueden emplear la herramienta “solo para investigación y evaluación” y pueden probar cómo puede mejorar sus operaciones, pero que “no están autorizadas a incorporarla a su flujo de trabajo habitual”.

También aconsejó que solo se introdujeran en la herramienta datos no sensibles y advirtió a los funcionarios de que no pegaran ningún texto que no se hubiera hecho público.