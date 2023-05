Seis funciones que hacen superior a Bard sobre ChatGPT

Por estrategiaynegocios.net

Bard, el generador de texto de Google, ya está disponible en 180 países, iniciando su camino para competir mano a mano con ChatGPT, la otra inteligencia artificial que ha movido gran parte de este mercado.

Aunque la nueva herramienta de Google solo está disponible por ahora en inglés, japonés y coreano, cuenta con funciones que lo hacen diferente a su competidor, teniendo la opción de proyectarse como una opción superior para aquellos que quieren generar contenido en texto a través de indicaciones o preguntas.

Respuestas de mayor calidad

A diferente de la plataforma de Open AI, que se alimenta de datos de internet hasta 2021, la inteligencia artificial de Google es entrenada constantemente por la base de datos que tiene la compañía, que es más amplia y eso lleva a que dé mejores respuestas.

En gran medida ese contenido ya lo generaba el buscador, solo que era el usuario quien debía construir una respuesta ingresando a una o más páginas. Ahora Bard condensa todo en un solo contenido.

Conexión a internet

ChatGPT cuenta con un modelo gratuito y otro de pago. El que no requiere dinero no está conectado a internet, por lo que tiene la limitación de solo contar con información hasta el 2021, así que la plataforma no sabe quién ganó el Mundial de 2022 o que la Reina Isabel II de Inglaterra ya falleció.

Para acceder a una versión con conexión a internet se debe usar Bing. Pero Bard lo hace directamente y por ese motivo sus resultados son actualizados.