Facebook e Instagram preparan sus planes de pago sin publicidad

Además, la norma que entró en vigor desde el 25 de agosto del año 2023 indica que las empresas no podrán presentar anuncios como esos a menores de edad.

Según The New York Times, dentro de Meta se considera que los planes de pago serían la mejor forma de asegurarse de seguir activos en ese continente y usar los ingreso de los planes para “compensar” las pérdidas económicas que tendría el no presentar publicidad en estas redes sociales.