Aprende a identificar sitios falsos antes de comprar en línea

1. El sitio web es una copia exacta de otro sitio igual a que ya usted está acostumbrado a usar o utilizó recientemente. Con solamente observar el url, el nombre es algo diferente, ejemplo nombres diferentes: www.amazom.com, www.ebey.com, como se puede ver no son los nombres correctos. Tenga presente esto antes de iniciar una compra con su tarjeta de crédito en la web.

2. Observa si la descripción de la tienda y de los productos tienen errores ortográficos: Las personas que realizan fraudes, lo hacen desde cualquier lugar del mundo, si observas una mala traducción, errores gramaticales, descripción de productos sin sentido, es probable que se trate de un sitio falso. La mayoría de empresas serias y confiables se preocupan por verificar este tipo de detalles, pero un delincuente tomará traducciones y textos de internet para colocarlos en el sitio.

3. Otro indicador relacionado son las imágenes borrosas o pixeleadas. Regularmente quien desea vender en línea sabe que las imágenes profesionales en su sitio promueven la venta, por lo tanto, una alerta evidente es la falta de calidad en fotografías.

4. Verifica sus métodos de pago: Desconfía de tiendas que solo acepten transferencias bancarias. La diversidad de métodos, como tarjeta de crédito y/o débito, link de pago y otros, evidencian la genuinidad de la tienda. Al momento de realizar el pago observa si existe texto que indique que tu transacción está protegida. Certificaciones y avales en la transacción también te permitirán confiar en el pago que estás por realizar. Además, un sitio seguro y confiable no te solicitará nunca una imagen de tu tarjeta, no la compartas por medio de redes sociales, esta no es manera de realizar transacciones en una tienda real.

5. Presta atención a las opiniones y reseñas: Si ya tienes dudas acerca de una tienda en línea, ya comenzaste a navegar por el sitio y deseas comprobar su legitimidad, busca reseñas, las cuales hoy en día están a tu alcance y se realizan de manera fácil. Si ves que frases como “me estafaron” o “este sitio es falso” aparecen o se repiten, será un indicador que puede ser tomado en cuenta para re pensar tu intención de compra. Relacionado a esto, también puedes buscar opiniones de la tienda, cuando te resulte que algo no se ve real, por ejemplo, un precio demasiado bajo para un producto que conoces.