Un día ¡Pura vida!, entre naturaleza, volcán y café

-El día puede iniciar con una visita al Volcán Poás.

Esta área protegida tiene una extensión territorial aproximada de 6.506 hectáreas. Luego de una breve caminata podrá ver el cráter del Volcán Poás, que tiene un historial de erupciones donde sobresale la de 1910, que consistió en una inmensa nube de ceniza que se elevó hasta unos 8000 m.

En la actualidad está activo y posee uno de los cráteres más grandes del mundo. Su borde se compone de materiales piroclásticos como bloques, bombas, cenizas y lavas de 7.540 años de antigüedad. Alberga una laguna de agua caliente y ácida con temperaturas entre los 20 y 50 °C.

Está a 2.708 m.s.n.m., por lo que el clima es agradable.

También, si hace una caminata más (que si puede ser más complicada para algunos), podrá ver la Laguna Botos, antiguo cráter ocupado por una laguna fría de 400 m de diámetro y 14 de profundidad. Su fondo es semiplano y sedimentado por materiales de las paredes interiores con el aporte de material orgánico.

Este Parque Nacional es uno de los atractivos naturales más importantes para el turismo nacional e internacional y si lo que busca es conocer sobre los recursos naturales que alberga Costa Rica este es el lugar.

El precio es de US$16,95 Visitantes no residentes mayores de 13 años y US$5, 65 Niños (as) no residentes (edad de 2 a 12 años).

-Luego, tras visitar el Volcán Poás, podrá probar la gastronomía costarricense en Freddo Fresas, que queda sobre la carretera.

Ahí podrá probar los platillos más emblemáticos de Costa Rica como el chifrijo, que es un platillo que mezcla chicharrones, frijoles, triángulos de tortilla y tomate.

También puede comprar las famosas fresas con crema y chocolate, además de jaleas y otros productos que se hacen con las frutas que se cosechan en el lugar.