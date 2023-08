Netflix anuncia que probará juegos en televisores y ordenadores

Recientemente, Netflix Inc. lanzó una nueva opción de acceso directo para los usuarios de la aplicación móvil de la compañía, titulada “Mi lista”.

El acceso directo sustituye a la opción “Descargas” y muestra los contenidos que el usuario ha guardado o descargado. Netflix lo describe como “una ventanilla única hecha a tu medida con accesos directos sencillos para ayudarte a elegir lo que quieres ver”, donde “puedes ver tus descargas..., las series de televisión y películas a las que has dado el visto bueno, los programas y películas que has guardado en Mi Lista..., los tráilers que has visto, los recordatorios que has establecido, lo que estás viendo, lo que has visto recientemente y mucho más”.

La opción ya está disponible para los usuarios de iOS y aparecerá en Android en agosto.