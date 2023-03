En EEUU ‘todos pueden ser sirenas’

La sirena “Chobo”, que no tiene antebrazos, explica que no puede practicar una gran cantidad de deportes. “Pero me encanta nadar”, dice la joven de 27 años, que luce una peluca fucsia y escamas falsas de colores brillantes. “Ser sirena me permite hacer deporte y expresarme”. “Es muy inclusivo”, agregó.

Una mujer de 32 años, que se hace llamar “Coral Koi”, participa en el evento todos los años. “Es mi convención favorita, ¿dónde podría encontrar tanta magia?”, exclamó.

“Es una forma divertida de cuidarse”, agregó esta náyade profesional. “Todos necesitamos algo para relajarse...”