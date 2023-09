El legado de Fernando Botero, uno de los artistas más influyentes del siglo XX

El alcalde de su ciudad natal, Daniel Quintero, decretó siete días de luto: "Lamentamos profundamente la muerte del maestro Botero, un grande del arte, de la cultura, pero un grande también por su amor por Medellín, por su amor por Colombia, por su amor por Latinoamérica".

Su legado, que incluye más de 3.000 pinturas y 300 esculturas, está pautado por su insaciable sed creativa. En los últimos años, en una carrera febril, trabajaba 10 horas diarias. La sola idea de dejar los pinceles "me aterra más que la muerte", decía.

-¿Quién fue Botero?-

El pintor y escultor colombiano era uno de los artistas de América Latina más reconocidos en el mundo, que defendió a lo largo de su excepcional carrera el arte de la generosidad a través de sus obras.

Botero había nacido el 19 de abril de 1932 en Medellín, la segunda ciudad de Colombia, enclavada en los Andes del noroeste del país. Hijo de un modesto agente de comercio, se inició en el arte tempranamente y contra la opinión de su familia.

"Cuando yo empecé ésta era una profesión exótica en Colombia, no era aceptada ni tenía ninguna perspectiva. Cuando le dije a mi familia que me iba dedicar a la pintura respondieron: 'Bueno, está bien, pero no le podemos dar apoyo'. Lo hice igualmente y afortunadamente", contó.

Tras una primera exposición en Bogotá en los años 1950, partió a Europa, pasando por España, Francia e Italia, donde descubrió el arte clásico. En su obra también influyó el arte mural de México, donde se instalaría posteriormente.

Pero fue en los años 1970 cuando su carrera despegó, tras conocer al director del museo alemán de Nueva York, Dietrich Malov, con quien organizó exitosas exposiciones. "

Casado tres veces y viudo de su última esposa, la escultora griega Sophia Vari, quien falleció en mayo, Botero sufrió el duelo de la muerte tras un accidente de tránsito de uno de sus hijos, de solo cuatro años de edad. Más tarde, la implicación de otro hijo en un escándalo por corrupción.

-Botero, más allá de las obras voluptuosas-

Las obras de Botero más famosas son aquellas que tienen formas voluptuosas y ligeramente surrealistas, que se hicieron populares en todo el mundo, y se pueden ver en museos y espacios públicos de ciudades como Bogotá, Madrid, París, Barcelona, Singapur y Venecia.

El artista aseguraba que las exposiciones en espacios públicos son una "forma revolucionaria" de acercar el arte al público.

Sin embargo, era más que eso. A los 15 años, vendía dibujos sobre temas de tauromaquia a las puertas de la plaza de toros La Macarena.

De hecho, con Botero no valía el calificativo de "gordo" para sus figuras. Enamorado del renacimiento italiano, se proclamaba ante todo "defensor del volumen" en el arte moderno.

Su escultura, marcada también por el gigantismo, ocupó un espacio muy importante en su carrera, desarrollada en buena parte en Pietrasanta (Toscana, Italia).

Allí se afincó, aunque en los últimos años vivía entre Mónaco y Nueva York, donde tenía residencias, y regresaba cada enero a su hacienda en las afueras de Medellín.

"Me encantaría morirme sin darme cuenta. En un avión sería ideal", confesó a la revista Diners en una entrevista por su aniversario 90.