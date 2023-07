Cómo TikTok está afectando el cerebro de adultos y niños

“Esto está diseñado para ser adictivo. Lo que hoy en día mueve el mundo es la capacidad de retener la atención del usuario la mayor cantidad de tiempo posible delante de una pantalla. Eso es lo que le interesa a las compañías hoy y no la salud mental”, asegura la psiquiatra.

Una situación que quizás muchos han vivido, dándole un lugar importante a las redes sociales en su día a día por el efecto placebo que produce al disfrutar de contenido corto y personalizado que se va enlazando y no da tiempo para salir por la forma en que atrapa.

La psiquiatra menciona que Sean Parker, cofundador de Facebook, reconoció en el pasado cómo las imágenes y los likes generan un impacto directo en nuestro cerebro, y que TikTok ha perfeccionado esta técnica.

Para explicar este efecto desde el campo de la salud, ella habla de la corteza prefrontal del cerebro que se encarga de la voluntad y de la recompensa, una zona que es muy inmadura cuando se es niño, por eso ellos deben a prender a manejar su atención, concentración y control de impulsos.

Al exponerlos a estos contenidos, ya sean en TikTok, YouTube o cualquier otra plataforma de video, no se les está promoviendo un desarrollo en el manejo de sus emociones y atención, por eso al quitarles el contenido no saben gestionar el estrés, la frustración y la impulsividad.

Una situación que escala a otras edades, porque los jóvenes y luego adultos tienen problemas en la gestión de recompensas. El consumo de estos formatos en redes genera un agotamiento de la fuerza de voluntad y a una mayor dificultad para concentrarnos en tareas importantes fuera de la aplicación.

“El sistema de recompensa es cómo yo me propongo mis metas y las voy logrando. Pero si yo tengo un sistema de recompensa débil, yo necesito constantemente sentir y tener una emoción, me convierto en dependiente de la emoción. Y cuando no sucede esto se frustra con facilidad”, cuenta Rojas.

La hiperestimulación constante que ofrece TikTok también tiene efectos negativos en la creatividad y la capacidad de reflexión. Los momentos de pausa y aburrimiento son cruciales para que el cerebro genere nuevas ideas e innovaciones. Sin embargo, cuando los niños y adultos están constantemente enganchados a la aplicación, se les priva de estos momentos de reflexión y se reduce su capacidad de pensar de manera profunda y creativa.

La falta de pausas entre videos también es un problema, porque esto impide que los usuarios reflexionen y procesen la información que están consumiendo. Un breve descanso entre videos permitiría una gestión más saludable de la información y reduciría la hiperestimulación constante.

Al final, Marian Rojas Estapé llama la atención para que TikTok y otras redes sociales sean abordadas con mayor conciencia y responsabilidad. Pero al mismo tiempo, considera que importante que los padres y educadores se involucren en la educación de los niños sobre el uso saludable de las redes sociales y fomenten la importancia de la tolerancia a la frustración y la reflexión.

