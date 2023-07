Cifras claves de la histórica huelga que paraliza el cine y la televisión de EEUU

160.000 Los 160.000 afiliados del sindicato se suman a los 11.000 miembros del Writers Guild of America que se encuentran en huelga desde mayo.

El sindicato SAG-AFTRA, que representa a unos 160.000 actores de Hollywood, se declaró oficialmente en huelga tras no llegar a un acuerdo con los grandes estudios. Esto significa que los actores y guionistas de Hollywood están en huelga simultáneamente por primera vez en más de 60 años, lo que paraliza a la mayoría de las producciones de cine y televisión.

US$ 27,73 por hora Esa es la cantidad de dinero que la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS, por sus siglas en inglés) informó como el salario medio para los actores de California en 2022. Además, el BLS subrayó que los actores no tienen un salario a tiempo completo durante todo el año debido a la naturaleza de su trabajo.

Antes de que las negociaciones entre los actores y los estudios de cine expirara oficialmente esta semana, los miembros de SAG-AFTRA habían discutido unas tarifas mínimas específicas para los intérpretes. Por ejemplo, un actor que trabaja en un programa de televisión durante una semana debe cobrar un mínimo de US$ 3.756.

Sin embargo, Kellee Stewart, actriz que lleva más de 20 años de trabajo y que ha aparecido en las series de televisión “All American” y “Black-ish”, señaló que los intérpretes en general no se llevan a casa la cifra que aparece como su tarifa.

US$270 millones Dwayne “The Rock” Johnson fue el actor mejor pagado de 2022, con US$270 millones, según la lista de Forbes de los artistas mejor pagados. Johnson recibió cuantiosas pagas por sus papeles en “Jungle Cruise” y “Red Notice”, pero, según Forbes, la mayor parte de sus ingresos en 2022 procedieron de su marca de tequila, Teremana.

Tom Cruise saltó a los titulares el año pasado por haber ganado US$100 millones con su contrato para protagonizar “Top Gun: Maverick”, por la que recibió una parte de la venta de entradas, según Variety.

El domingo, en el programa Face the Nation, de la CBS, el presidente de IAC, Barry Diller, pidió tanto a los actores mejor pagados como a los ejecutivos del cine que se rebajaran el sueldo un 25 %.

“El sindicato de actores dice: ‘¿Cómo es posible que estas 10 personas que dirigen estas empresas ganen todo ese dinero y no nos paguen? Mientras que, si lo miras por el otro lado, los 10 actores mejor pagados cobran más que los 10 mejores ejecutivos”, dijo Diller. “No digo que ninguna de las dos cosas esté bien. En realidad, todo el mundo está probablemente pagado de más en el extremo superior”.

12,7% La cantidad mínima de dinero que un actor debe generar en un año para tener derecho a seguro médico es de US$ 26.470.

Sin embargo, aunque actores muy conocidos cobran millones de dólares por protagonizar películas y programas de televisión, muchos miembros de SAG-AFTRA no ganan lo suficiente cada año para cumplir el requisito mínimo del sindicato.

Según Shaan Sharma, actor y miembro de la junta directiva de SAG-AFTRA, apenas el 12,7% de los miembros de SAG-AFTRA tienen derecho al plan de salud del sindicato.

13 centavos Debido a la naturaleza impredecible de la actuación en televisión y la competencia para obtener papeles, los actores suelen depender de los pagos residuales ––que reciben cuando se vuelven a emitir películas o series–– como una forma de ingreso estable en períodos en los que es difícil conseguir trabajo.

“Si apareces en un episodio popular de una serie popular, los flujos de ingresos podrían durar bastante tiempo. Tienes casi 18 meses en un nivel u otro en los que estás recibiendo ganancias lo suficientemente significativas como para ayudarte hasta la próxima vez que estés en el programa de alguna cadena”, explicó McLachlan.

Los actores dicen que el cálculo de los pagos residuales ha cambiado. Mientras más programas y películas se trasladan a los servicios de streaming, donde no siempre está claro con qué frecuencia se vuelve a emitir el contenido, los actores señalan que están ganando mucho menos dinero.

US$ 31 millones El jueves, el CEO de Disney, Bob Iger, dijo que las demandas de los actores y escritores que participan en la huelga “simplemente no son realistas”.

“Están sumando elementos a un conjunto de retos que este negocio ya enfrenta, lo que francamente es muy perturbador”, dijo a CNBC.

Cuando Iger se reincorporó a Disney como CEO en noviembre de 2022, acordó un salario base anual de US$1 millón con una posible bonificación anual de US$2 millones. El acuerdo también incluye adjudicaciones de acciones de Disney por un total de US$ 25 millones.

El miércoles, Iger acordó permanecer en su cargo en Disney hasta 2026 mientras la junta directiva de la compañía busca un sucesor. En su nuevo acuerdo, Iger ahora es elegible para una bonificación de hasta US$ 5 millones, según un documento de la compañía, lo que significa que su pago total puede alcanzar los US$31 millones por año.

Walt Disney Studios es parte de The Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), el grupo comercial que negocia con los escritores y actores actualmente en huelga. Otros estudios cinematográficos importantes, como Paramount Pictures y Sony Pictures, junto con servicios de transmisión como Netflix y Apple TV+ también son miembros. Warner Bros. Discovery, la empresa matriz de CNN, también forma parte del grupo.

US$ 4.000 millones El impacto económico potencial de la huelga de escritores y actores podría causar US$ 4.000 millones o más en daños, dijo a CNN Kevin Klowden, estratega global jefe del grupo de expertos económicos Milken Institute.

Klowden dijo que el impacto de la huelga doble, que ha detenido por completo los proyectos de Hollywood, puede ir más allá de la economía estadounidense.

“Londres y el Reino Unido, Australia, Nueva Zelandia y otros lugares, que tienen estudios o incluso posproducción, sentirán un efecto real”, dijo.

Con información de CNN