¡Atención! La nueva película de Street Fighter en imagen real ya tiene directores

Danny Philippou y Michael Philippou, que estrenarán el próximo 27 de julio Talk to Me, estarían en negociaciones con la compañía.

Legendary Films tratará de este modo de devolver el prestigio cinematográfico a la saga tras las buenas críticas recibidas por parte de las recientes adaptaciones de videojuegos -como The Last of Us en la pequeña pantalla o Super Mario Bros. que sigue arrasando en los cines-, que han conseguido romper el estigma que siempre ha arrastrado a las producciones basadas en historias salidas de la consola.

De hecho, al adquirir los derechos de Street Fighter, la compañía también estaría planeando llevar Street Fighter a la pequeña pantalla más pronto que tarde. Por el momento no se ha anunciado ninguna serie o telefilme, pero se espera que lo haga de manera inminente.

Los hermanos Philippou, conocidos en el mundo anglosajón por su canal de YouTube RackaRacka, debutarán próximamente en el séptimo arte con Talk to Me. La cinta, un thriller de terror sobre una adolescente sin madre que se dedica a conjurar espíritus a través de una mano de cerámica, ha recibido críticas positivas por parte de la prensa.

Con información de Cultura Ocio