¡Alerta de spoiler! El director de John Wick 4 explica el polémico final

Por estrategiaynegocios.net

La cuarta película de la saga John Wick no solo es la más larga sino que también es la que más expectación ha generado en su estreno. Un filme que, además, cuenta con un final que ha sido muy comentado por los fans, a los que les ha surgido una gran duda que el director Chad Stahelski ha querido abordar.

En el desenlace de la película, John consigue matar al Marqués y ganar su libertad pero posteriormente se derrumba a causa de sus heridas y Winston y el Rey Bowery lo entierran junto a su esposa.

Aunque la cinta parece exponer abiertamente que el protagonista finalmente ha muerto después de su cuarta aventura, una buena parte del público no se lo cree.

En una entrevista concedida a Rolling Stone, Stahelski se ha pronunciado al respecto. “Pensar que John Wick está muerto, es tu interpretación”, señala el cineasta, que defiende el haber incluido un final tan ambiguo para no cerrar ninguna puerta.

“Se supone que estas películas son fábulas mitológicas, y hay consecuencias. Cuando haces cosas malas, suceden cosas malas”, añade a su reflexión el director. Y es que, pese a ser “el bueno”, John Wick es un asesino que ha matado a cientos de personas a lo largo de las cuatro películas.

“Si hay otra forma de que John salga de esta, u otra forma de tener una conclusión satisfactoria para este viaje en particular, me alegrará escucharlo. Pero no puedes hacer una saga completa sobre las consecuencias y el destino sin mostrar esas consecuencia y destino”, explica Stahelski.

En cualquier caso, muchos fans apuestan porque el personaje de Keanu Reeves sigue vivo, ya que ha sufrido innumerables golpes y heridas de las que siempre se ha repuesto. Según esa teoría, el funeral organizado por Winston es en realidad una pantomima para que el héroe pueda comenzar una nueva vida desde cero.

John Wick 4 se estrenó en cines el pasado 24 de marzo y, en caso de confirmarse la muerte del personaje, será la última. Sin embargo, la franquicia continuará expandiéndose con la película spin-off Ballerina, protagonizada por Ana de Armas y con el propio Reeves como secundario; así como con la serie The Continental, protagonizada por Mel Gibson y Colin Woodwell.

Con información de Cultura Ocio