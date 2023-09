Arte moderno en Centroamérica: nostalgia, historia & futuro

“Los temas de algunos de los artistas se enfocan en lo que fue su familia anteriormente, hay un componente nostálgico, de recordar el pasado y los buenos tiempos (...) estar presentes en el ahora... no vivir en el corre-corre... algo que la pandemianos obligó a hacer”.

Para Arriaza, el barro le permitió mostrar una protesta. “Ya las cosas no están hechas para que nos duren por siempre... ¿Por qué seguimos consumiendo? Cuando ese consumo se vuelve obsoleto y se convierte en una pieza de arte, nos hace pensar en lo qué estamos haciendo como sociedad”.

En 2021, hubo obras relacionadas a la escasez del papel de baño. Hay artistas que han comenzado a explorar la salud mental desde un giro positivo.

Para Gálvez, los artistas locales hablan temas de la Guatemala actual: “Muchos toman la actualidad, lo palpable: temas relacionados al feminismo, al racismo, el clasismo (...) siempre el artista está tratando de expresar lo que lleva dentro”, apuntó.

Las obras de 25 artistas de Guatemala, Colombia, Cuba, Costa Rica, El Salvador y Canadá fueron seleccionadas para el concurso de Juannio 2023.

Gálvez es conservadora sobre el arte digital o NFT (Token no fungible). Pese a que destaca el poder rastrear y ver la trazabilidad de la obra, afirma que un coleccionista quiere tener la obra física. “Con el NFT uno puede tener una pantalla. Pero, no se compara con el poder tener una pintura en frente: observar la textura, la luz, los trazos. Tocar los materiales o sentirlos. O, por ejemplo, sentir unos textiles. (...) Para mí el arte es poder apreciar la obra y lo que conlleva. Es mi parecer que (el NFT) no va a ser algo tan trascendental”, dijo la experta guatemalteca.