Amigo de Cristiano Ronaldo recuerda dura infancia: 'Comíamos las sobras que iban a tirar'

Cuando Cristiano Ronaldo arribó al Manchester United en 2003 afirmaba “¿Creen que soy bueno? Ustedes porque no vieron a Fabio Paim” haciendo referencia al futbolista luso con el que compartió las inferiores del Sporting de Lisboa y con quien forjó una gran amistad fuera del campo.

Cuatro años después, y tras cumplir su condena, el ex futbolista le concedió una entrevista al periódico The Sun en la que habló de cómo fue su infancia al lado del astro luso: “Cuando jugábamos en el Sporting vivíamos en la academia, vivíamos en el estadio. Por la noche íbamos a una casa de comidas rápidas a recoger las hamburguesas que ya nadie quería y que no estaban buenas para vender”.

“Estábamos allí todas las noches para las hamburguesas. El Sporting lo sabía. No es como hoy en día. Nos permitieron salir”, añadió Paim, quien remarcó que no eran mejores amigos pero sí amigos: “Pasé vacaciones con él. Una fue en Brasil, fue mi primera vez en Brasil, antes de la Eurocopa de 2004. Era la primera Eurocopa de Cristiano con la selección absoluta de Portugal y antes nos fuimos de vacaciones”.