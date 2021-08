Suga de BTS reinventó el tema 'Over the Horizon' de Samsung

Por E&N



Hace diez años, Samsung se propuso crear un sonido característico que motivaría a las personas a desafiar sus límites y abrirse a mayores posibilidades: “Over the Horizon” (Sobre el horizonte). Y aunque este emblemático tono de llamada de Samsung ha evolucionado con el tiempo, su impacto sigue siendo tan importante hoy como cuando fue estrenado.



A medida que el mundo comienza a abrirse nuevamente, la comunidad global se embarca en una nueva trayectoria que requerirá que avancemos juntos y nos esforcemos por encontrar nuevas formas de progresar. En esto se inspiró el intérprete de clase mundial Suga del grupo musical BTS cuando hizo su propia versión de "Over the Horizon".



En el video que se presenta a continuación, este rapero, compositor, productor, modelo y bailarín surcoreano habla sobre cómo y por qué reinventó la canción que ha atraído a los usuarios a explorar infinitas posibilidades durante la última década. El tono de llamada "Over the Horizon" de SUGA se entregará junto con futuras actualizaciones en los dispositivos Galaxy.