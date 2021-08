Tokio 2020: Estrella olímpica Penny Oleksiak envía un mensaje a su peor profesora

Por Yahoo News



Hay varios deportistas que tras conseguir buenos resultados en las competiciones envían mensajes a sus profesores que los apoyaron durante los difíciles tiempos de entrenamiento en el que los otros chicos se divertían en fiestas mientras ellos entrenaban disciplinadamente. Ese no es el caso de la canadiense Penny Oleksiak.



La siete veces medallista olímpica, que ganó una plata y dos bronces en Tokio, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que se refiere a una de sus profesoras de la secundaria que la presionó para que renunciara a su sueño y dejara de nadar.



"Busqué en Google 'el atleta olímpico más condecorado de Canadá' y apareció mi nombre. Quiero agradecer a esa maestra de secundaria que me dijo que dejara de nadar para concentrarme en la escuela porque la natación no me llevaría a ninguna parte. De esto es que están hechos los sueños", escribió en su publicación. Poco después en una segunda publicación aclaró que no decía eso a modo de desaire con los educadores, sino a esa profesora en especificó que no la apoyó en sus aspiraciones de convertirse en nadadora profesional.



"También en referencia a mi último tweet no pongo ninguna sombra sobre los maestros en general, mi hermana es maestra y la veo inspirando a los niños todos los días. La mayoría de mis maestros tuvieron visión y me apoyaron. A esa que constantemente me arrastró hacia abajo, sin embargo, WOAT (acrónimo usado en inglés para decir "lo peor de todos los tiempos").



La deportista agregó que entiende la decisión de algunos maestros de aconsejar a los estudiantes que abandonen los hábitos poco saludables para dedicarse más a la escuela, pero decirle a alguien que deje de nadar, especialmente cuando son extremadamente hábiles en el deporte, no es una gran sugerencia.



Oleksiak es siete veces medallista olímpica y ha representado a Canadá tanto en Río 2016 como en Tokio 2020. Ha acumulado una medalla de oro, dos de plata y cuatro de bronce en los dos Juegos de Verano.

I just googled “Canada’s most decorated Olympian” and my name came up. I want to thank that teacher in high school who told me to stop swimming to focus on school bc swimming wouldn’t get me anywhere. This is what dreams are made of.