‘Diay’, la cultura tica llega a Batman

Por Daniel Zueras – Estrategia & Negocios

Desde que tiene memoria, Daniel Mora (Costa Rica, 34 años) se recuerda con un lápiz en la mano.

“Desde pequeño mis papás me dieron un lápiz y un papel”. El pato Donald y Garfield fueron sus primeros dibujos, al calcar los diseños que hacía su mamá en clases de pintura en tela. “Además, recuerdo dibujar mucho a las Tortugas Ninja, a Batman y a Flash”.

Dibujar siempre fue su pasión. No rendirse le ha llevado hasta lo más alto en el mundo del cómic.

Desde diciembre de 2020 es el dibujante principal de Batman Detective, la serie principal del ‘caballero de la noche’.

Su primer contacto con el cómic fue la adaptación de Batman de la película de Tim Burton “que me regaló mi papá. Aún lo tengo, no lo leí porque no sabía inglés”. Ya entrado en la adolescencia, el primer ejemplar que recuerda haber leído es uno de Ultimate Spiderman, otro de sus superhéroes favoritos. Eso sí, conseguirlos era una aventura casi a la altura de los protagonizados por Peter Parker o Bruce Wayne: “En Costa Rica en aquellos años apenas se vendían cómics, costaba conseguirlos”.

Pero Dan no se veía dedicándose profesionalmente a este mundo. En Costa Rica apenas había salidas. “Las expectativas eran muy bajas. Mi plan era tener mi profesión y tener esto como algo alternativo, porque era lo que me gustaba”. Pero el mundo cambió. La conectividad se multiplicó y con un buen Internet las puertas se abrieron de par en par.

Puede leer: Las frases del empoderamiento femenino de Sex & the City

“Ya había acceso para que editores de otros países vieran mi trabajo”.

Cursó Bellas Artes en la Universidad de Costa Rica, donde algún profesor trató de quitarle de la cabeza el mundo del cómic. Mora guarda verdadero cariño de su paso por la UCR, donde aprendió casi todas las bases que le ayudaron a hacer lo que hace hoy, aunque no enseñaban para cómic, ni arte secuencial.

En esa época fundó, junto a unos amigos de la U, El Zarpe Cómic, donde daban rienda suelta a sus aficiones.

Su primer trabajo ‘oficial’ fue en el costarricense Grupo Nación, donde trabajó en el área de infografía.

“Mis jefes eran muy talentosos, ahí aprendí un montón de cosas que no enseñaban en la U. Mi jefe por aquel entonces, Manuel Canales, fue la primera persona que me dijo que yo terminaría dibujando Batman”.

En esa época empezaron a salir oportunidades, “una de Marvel que no se concretó y ya llegó la de Boom Studios”, por aquel entonces una pequeña editorial que apostó por Mora, tras ver sus trabajos en línea. “Pensé como una semana compatibilizar los trabajos, porque no la conocía. La investigué vi que tenían diez años y algunas franquicias conocidas.

Me costó un poco, porque a nadie se le pasaba por la cabeza vivir del cómic en Costa Rica, pero finalmente me arriesgué”. Eso fue a finales de 2013.

La llamada fue totalmente inesperada. “Estaba publicando casi a diario trabajos en Behance, una red social para artistas, recibí un correo de un editor que vio mi trabajo”.

En ese momento, el talentoso artista tico no estaba buscando nada, se había olvidado del sueño adolescente de vivir del cómic, “estaba trabajando y publicando dibujos por puro placer”.

Comenzó dibujando Hexed en una editorial incipiente, un salario de novato para un novato en el mundillo, que aún así superaba (no por mucho) a lo que ganaba en su anterior empleo. Boom Studios se ha transformado en una de las editoriales más respetadas del mundillo, habiendo sufrido un crecimiento exponencial.

Desde entonces tuvo ofertas tanto de Marvel, como de DC Cómics para entrar a formar parte de sus equipos, y durante esos años realizó algunas portadas para ambas editoriales.

En 2020 se vencía su contrato con Boom, y ahí DC apostó fuerte por Dan Mora. Además de mostrarse mucho más cercanos en su trato directo, le soltaron una bomba: lo querían para ser el dibujante principal de Batman.

“Mi primera portada con DC fue Batgirl, estaba muy emocionado porque era de la familia”, para hacer después un total de 11 portadas más de diversos títulos.

Hasta que al fin llegó la oferta definitiva. Desde diciembre de 2020 trabaja a tiempo completo con DC (si bien realiza algunos trabajos para Boom Studios, con quienes quedó en muy buenos términos).

Su primer proyecto ya en nómina fue Future State: The Next Batman, una miniserie de cuatro números, “un vistazo al futuro de Batman, a diez años”, donde Bruce Wayne ya roza los 40 años; para entrar después de lleno en la tradicional serie de Batman de Detective Comics como dibujante principal. Su debut tuvo lugar en el número 1.034 de la serie.

Así que ya sabe, si pasa las páginas y ve a Batman tomándose un café, probablemente sea de Dota. Y tal vez con un picadillo de arracache.

Cultura tica se cuela en Batman

Dan Mora va a colar alguna cosa referente a Costa Rica en su trabajo en Batman.

Será difícil ver una esquina de San José en Gotham City, pero en su primer Detective Comics (1.034) ya podemos ver una cafetería que se llama Café de Costa Rica. Este tico a buen seguro va a incluir algún guiño a su país, donde continúa residiendo gracias a la facilidad que le da la tecnología.

Así, dibuja Batman desde su casa en La Garita de Alajuela, donde toma un humeante café costarricense, no tiene que hacerlo desde un Starbucks.

Ni siquiera desde el Café de Costa Rica de la Ciudad Gótica.