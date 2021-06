10 frases de Sex & the City sobre el empoderamiento femenino

Por E&N



El cuarteto icónico de la serie rompió los paradigmas de la mujer partiendo desde la moda como uno de los puntos focales. También exploró el empoderamiento femenino desde el comienzo de los tiempos y la lucha de mujeres en carreras profesionales poderosas, el aborto, la infertilidad y la masturbación. Estos son algunos de los temas tabú que ayudan a retratar la imagen de la mujer soltera y exitosa.



Este año estará disponible la nueva temporada AND JUST LIKE THAT…, el resurgimiento de las amigas neoyorquinas Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cyntha Nixon), Charlotte (Kristin Davis) y la nueva incorporación, Che Díaz (Sarah Ramirez).



A continuación, diez frases de la serie que llevan a reflexionar sobre el empoderamiento femenino:



“Quiero disfrutar mi éxito, no tener que disculparme por él”- Miranda



“Te amo, pero me amo más a mí” - Samantha



“Nunca seré la mujer con el pelo perfecto, que puede vestirse de blanco sin ensuciarse.” - Carrie



"Estar soltera solía significar que nadie te deseaba. Ahora significa que eres muy sexy y te tomas tu tiempo en decidir cómo quieres que sea tu vida y con quién quieres compartirla." – Carrie



"¿Cuántos hombres son muchos hombres?" - Carrie



"Sexy es como quiero que me vean después de conquistarlos con mi personalidad." – Miranda



"La relación más emocionante, desafiante y significativa de todas es aquella que tienes con tu misma. Y si encuentras a alguien que ame esa versión de tí, eso es simplemente fabuloso. " – Carrie



"A veces, por mucho que ame a Brady, ser una madre no es suficiente. Extraño mi trabajo." - Miranda



"Tal vez algunas mujeres no están destinadas a ser domesticadas, tal vez necesitan correr libres hasta que encuentren a alguien igual de salvajes con quien correr.” - Carrie



"No seré juzgado por ti ni por la sociedad. Usaré lo que sea y estaré con quien quiera mientras pueda respirar - y arrodillarme." - Samantha