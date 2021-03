Globos de Oro: Jayro Bustamante dedica 'La Llorona' a quienes aún buscan a sus desaparecidos

Por Claudia Contreras, E&N

Guatemala resonó en los Globos de Oro. En la noche del domingo, el cineasta guatemalteco Jayro Bustamante agradeció junto a María Mercedes Coroy todo el apoyo local e internacional por 'La Llorona', a pesar de que no ganó.

“Estamos contentos de haber llegado hasta aquí, de abrir las puertas". Bustamante describió el camino que ha recorrido el filme guatemalteco está seguro que otros productores y cineastas pronto estarán en el mismo lugar. Dio gracias por el apoyo a "La Llorona", único filme latinoamericano en los Golden Globes. "Nos gusta haber llevado el nombre de nuestro país hasta allá. Es nuestra historia y es una forma de superar nuestro pasado", agregó Margarita Kenefic.

Bustamante dedicó el filme a "los que siguen y buscan la justicia para familiares y seres cercanos desaparecidos y esta película es parte de ese gritos que ellos siguen llevando".



Sobre contar más historias sobre la guerra civil guatemalteca (1960 - 1996) respondió: “la guerra tiene un montón de víctimas y aristas, nosotros apenas estamos contando nuestras historias. Cuando contamos cuántas historias al respecto hay, las personas nos dicen que solo se hacen películas sobre este tema, y no es cierto existen pocas películas todavía y todos los temas son interesantes de contar, dependiendo con la honestidad que se trabaja”.

¿De qué trata 'La Llorona'?

Alma es una de las víctimas del conflicto armado guatemalteco. Sus hijos son ahogados frente a ella en un ataque a su pueblo. “Si llorás, te mato”, le amenaza un militar. Es asesinada al no poder contener el llanto mientras la sujetan para que no intente salvarlos.

Treinta años después, los juicios de crímenes de la humanidad durante la guerra en Guatemala están teniendo lugar. Enrique, el ahora ex militar, es enjuiciado por genocidio.

Pronto es liberado, por supuestos errores en el juicio. Entonces, el alma errante de la Llorona se mezcla entre el mundo de los vivos. Por las noches Enrique, quien ya es mayor y está enfermo, comienza a escuchar su llanto. Su esposa e hija piensan que son indicios de Alzhéimer causados por estrés del juicio. Ignoran que Alma, la nueva empleada de servicio, ha llegado dispuesta a hacer justicia por sus propios medios.

"Una película que nos pertenece a todos"

“Es una película que nos pertenece a todos, es nuestra historia y nuestra forma de buscar superar este pasado para encarar un futuro común juntos con un sentido de nación, identidad y orgullo, con el amor y pasión por la creatividad”, dijo la actriz Margarita Kenéfic



Gustavo Matheu, el productor, dijo que es un honor y premio el estar nominados y es el resultado de mucho trabajo, de una región que viene despertando con fuerza en el cine y se marca el inicio de una industria que muestra que se puede hacer cine de calidad y posicionar en los espacios más importantes de visibilidad.

¿En dónde ver La Llorona?

Jayro Bustamante anunció que La Llorona regresa a las salas de cine de Cinépolis y Cinemark a partir del 25 de febrero en Guatemala. Además, puede ver la película en línea, por medio de la plataforma mowies.