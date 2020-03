Concierto de Metallica cada lunes por Covid-19

Por estrategiaynegocios.net

Bajo la etiqueta #MetallicaMondays, la banda de heavy metal, Metallica, compartirá conciertos completos de algunas de sus giras por el mundo en su canal de YouTube y cuenta de Facebook todos los lunes.

La decisión se tomó debido a la propagación del Covid-19, que obligó a la cancelación de festivales y conciertos en todo el mundo.

“Mientras hacemos de nuestra parte y nos quedamos en casa, nos encontramos perdiendo en casa, entonces, ¿qué tal si volvemos a sumergirnos en algunos de nuestros programas favoritos a una distancia socialmente responsables?”, publicó Metallica en sus redes sociales para anunciar el lanzamiento de “su gira cibernética”.

Además de disfrutar de la serie de conciertos, Metallica también puso a disposición de sus fans la opción de donar a su fundación All Within My Hands.

Con lo recaudado se “ayudará a abordar la inseguridad alimentaria y la escasez de suministros médicos durante la actual crisis de Covid-19 mientras trabajamos con nuestros socios en Feeding America y Direct Relief”, explicaron en el apartado de donaciones.