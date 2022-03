Nuevos confinamientos en China afectan fábricas de Toyota y Volkswagen

Por Reuters



Los esfuerzos de China por frenar su mayor brote de Covid-19 en dos años han obligado a proveedores de Apple, como Foxconn, y a los fabricantes de automóviles Toyota y Volkswagen a suspender algunas operaciones, generando preocupación por la interrupción de la cadena de oferta.



Varias provincias y ciudades chinas han endurecido las restricciones en consonancia con el objetivo de Pekín de suprimir el contagio lo antes posible, entre ellas el centro tecnológico de Shenzhen, en el sur de China.



Shenzhen, el Silicon Valley chino, está llevando a cabo pruebas masivas después de que se registraran decenas de nuevos casos locales. Las autoridades han suspendido el transporte público y han instado a la gente a trabajar en casa esta semana en la medida de lo posible.



En lo que va de año, China ha registrado más casos locales sintomáticos de Covid-19 que en todo 2021.



Foxconn dijo que sus operaciones en Shenzhen se suspenderían hasta nuevo aviso. Dos fuentes familiarizadas con el asunto dijeron a Reuters que las operaciones de la empresa y sus filiales en Shenzhen se suspenderían durante la primera mitad de la semana.



Una de las personas dijo que el Gobierno estaba permitiendo a las empresas operar si podían crear un sistema de "gestión cerrada" en el que los empleados vivieran y trabajaran en una burbuja, un formato que se aplicó durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín.



Otras empresas taiwanesas que dijeron haber suspendido sus operaciones en Shenzhen fueron el fabricante de sustratos para chips y placas de circuitos impresos Unimicron Technology Corp, que también suministra a Apple e Intel, y el fabricante de placas de circuitos impresos flexibles Sunflex Technology Co Ltd.



La Terminal Internacional de Contenedores de Yantian de Shenzhen, uno de los puertos más activos de China, dijo en un comunicado de WeChat que estaba operando con normalidad, aunque dos empresas con almacenes en el puerto sostuvieron que debían suspender temporalmente sus operaciones.



Otras ciudades han promulgado restricciones de diversa índole. Las autoridades han cerrado la ciudad de Changchun, capital de la provincia nororiental de Jilin, han cerrado las escuelas en el centro financiero de Shanghai y han suspendido el transporte público en el centro de fabricación de Dongguan.



Toyota dijo este lunes que su empresa conjunta con el grupo chino FAW había suspendido la producción en Changchun, aunque sus operaciones en la ciudad de Tianjin no se vieron afectadas.



Volkswagen, que también tiene una empresa conjunta con FAW, dijo que había suspendido la producción en sus plantas de vehículos y componentes de este lunes al miércoles.