El Salvador comprará US$460 millones de acciones en multilateral andina

El Gobierno de El salvador, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, pidió a la Asamblea Legislativa la aprobación de un convenio para la adhesión a la Corporación Andina de Fomento, CAF, como miembro del ente multilateral, y la compra de acciones por más de US$460 millones.

El Gobierno pretende adquirir 32,397 acciones nominativas de la Serie “B”, valoradas en US$14,200 cada una, haciendo un total de US$460,037,400 que pagará en siete años.

El convenio fue celebrado el 7 de diciembre de 2021, en Cartagena de Indias, Colombia, entre el presidente ejecutivo del CAF, Sergio Díaz-Granados Guida, y el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.

El país deberá pagar al CAF US$65,717,600 antes del 30 de septiembre de 2022 y el mismo monto cada año hasta 2028.

"Yo creo que no puede seguir en esa dinámica, el Gobierno tiene la obligación de ordenar las finanzas públicas, de presentar un plan de mediano y largo plazo”, considera Anabel Belloso, diputada del FMLN.

El CAF está conformada actualmente por 12 países de América Latina y el Caribe. Sus principales accionistas son los países de la Comunidad Andina de Naciones: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela; además de siete socios: Brasil, Chile, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Trinidad & Tobago.

En diciembre de 2021, también se suscribió el convenio para que El Salvador obtenga 7,200 acciones de capital de garantía del CAF, pagando un monto de US$36 millones.

Hay cuestionamientos

Algunos diputados cuestionan el pago millonario en la adquisición de acciones para formar parte de esa entidad, no solo por el gasto, sino por la necesidad de buscar sanear las finanzas públicas antes de diversificar las fuentes de financiamiento.

“Sabemos que la negociación con el Fondo Monetario Internacional, FMI, está en pausa como otras posibilidades que tendría el Gobierno de financiarse, inclusive en cuanto a colocación de nueva deuda en mercados sabemos que el riesgo de país ha aumentado”, dijo el diputado de Nuestro Tiempo, Johnn Wrigt Sol.

"Es cuestión de priorización, lo que el país necesita en este momento es poner el dinero donde más se necesita, comprar acciones no es una prioridad”, agregó René Portillo Cuadra, diputado de Arena.

Para la diputada Anabel Belloso, de Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), es un “reflejo de que se agotan” las fuentes de financiamiento.

“El Gobierno, ante su alta improvisación, el mal manejo de los fondos públicos, los señalamientos de corrupción, decisiones tan desacertadas como el bitcoin, el nivel de riesgo país cada vez más elevado, hace que nuestro país se vuelva un sujeto de crédito riesgoso”, expuso.

El diputado René Portillo Cuadra, jefe de fracción de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), mencionó que el dinero se podría invertir en salud, educación y obras municipales.

"Para rellenar los huecos del presupuesto que tenemos y el déficit fiscal que ya existe y se ha profundizado, va a ser muy complicado hacerlo”, arguyó Claudia Ortiz, diputada de Vamos.

Además, sostuvo que por más que se diversifiquen las fuentes de financiamiento o socios multilaterales de inversión, “si El Salvador no va por sanear sus finanzas públicas, si no reduce el riesgo país mediante un respeto del Estado de derecho y la democracia, si no se muestran reales compromisos por la transparencia, será muy difícil tener un acceso a financiamiento para apoyo presupuestario”.

Quién respaldará

El diputado de la Gran Alianza por la Unidad Nacional, Gana, Guillermo Gallegos, adelantó que dará su apoyo. “Esto es un acuerdo al cual ha llegado el Gobierno de El Salvador y tiene que aprobar o ratificar la Asamblea, es buscando otros mercados dentro del continente”, concluyó.