El Salvador: presidente Nayib Bukele dice que intentan darle “golpe de Estado”

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que sus opositores quieren quitarlo del poder por vías antidemocráticas, “pidiendo un golpe de Estado.

“Lo intentan a través de los medios de comunicación, sus oenegés de fachada, a través de sus amigos en la comunidad internacional, hasta están pidiendo un golpe de Estado, porque como no pueden ganar por la vía democrática, tienen que ganar por la vía antidemocrática”.

Bukele no se refirió a un hecho o una declaración específicos. Señaló que muchos defensores de la democracia defienden los golpes de Estado.

"Lo extraño es que mucha gente que dice que defiende la democracia lo que defienden son los golpes de Estado, que no hay nada más antidemocrático que eso”, dijo el presidente salvadoreño, sin mencionar quién ha pedido un golpe de Estado.

"Democracia plena"

El mandatario negó que haya características dictatoriales y agresiones a la prensa en su administración, además afirmó que sus críticos dicen que en El Salvador se puede votar.

"Quieren recurrir a sus amigos de la comunidad internacional, les dicen que aquí hay dictadura, que no hay democracia, que no pueden expresarse, que aquí la gente no puede votar, que aquí la gente no puede hablar, que los periodistas están encarcelados en una burbuja invisible”, mencionó.

Las críticas sobre la calidad democrática que ha recibido este Gobierno se centran en la sustitución repentina de la Sala de lo Constitucional y fiscal general, cuyos funcionarios electos por la nueva Asamblea Legislativa autorizaron la reelección presidencial inmediata y el cierre de la CICIES.

También objetan el cierre del acceso a la información, la toma del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y el aumento de agresiones a los periodistas.

Sin embargo, Bukele aseguró que la realidad en El Salvador “es que aquí cada uno dice lo que quiere, postea lo que quiere, todos tienen redes sociales abiertas al máximo, los periodistas publican lo que quieren”.

Luego, pareció referirse a una publicación de Diario El Faro y de la agencia internacional Reuters que afirma que el Gobierno cerró las investigaciones sobre el pacto entre el Gobierno y las pandillas: “Sacan el mismo refrito 14 veces y nadie lo lee y lo vuelven a sacar, venden sus periódicos, le suben el precio, que nadie se los compre no es problema mío”, cerró el mandatario.