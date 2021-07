Guatemala: Restaurantes y centros comerciales exigen acelerar vacunación

Por Prensa Libre



La Gremial de Restaurantes de Guatemala Apoya (Grega GT) y la Asociación de Centros Comerciales de Guatemala (Acecogua) emitieron sendos comunicados este miércoles 14 de julio en el que fijan su postura sobre el estado de Prevención que rige en el país y las nuevas restricciones que emitió el Gobierno para frenar la propagación del covid-19.



Grega GT manifiesta en su comunicado que disminuir tres horas la comercialización y expendio de bebidas alcohólicas representa para los restaurantes el 50% de las ventas reducidas, afectando gravemente la economía y poniendo en riesgo cientos de puestos de trabajo.

Agrega que como gremio están cumpliendo con sus obligaciones patronales, entre ellas el pago del Bono 14; sin embargo, se sienten “desvalidos por las nuevas restricciones y prohibiciones por parte del Gobierno, quienes no nos han ofrecido ningún apoyo o subsidio en los últimos meses, y por lo contrario nos imponen nuevas restricciones que afectarán al sector y a la economía del país”, cita el comunicado. En tanto, la Acecogua rechazó también el estado de Prevención avalado por el presidente Alejandro Giammattei y le pide en la misiva su inmediato retiro.



Aunque la Acecogua expresa su preocupación por el alza de contagios de coronavirus, culpa al “débil sistema de Salud” del país y el lento avance de la vacunación.

Han cumplido con medidas de bioseguridad

Grega GT afirma que en todo momento, los agremiados han mantenido estrictos protocolos de bioseguridad para cuidar de la salud de los clientes y colaboradores. Se ha trabajado conjuntamente con el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y otras asociaciones, así como se ha invertido para que los restaurantes sean zonas seguras de covi19.

“¡Basta ya! De restricciones que ponen en riesgo nuestro gremio”, se lee en el documento.



En ese sentido, un grupo de empleados de restaurantes se manifestó en el Paseo de la Sexta en la zona 1 de la capital, donde la principal exigencia fue que los dejen trabajar al menos hasta las 9 de la noche, como se había estado trabajando en días anteriores.



Acecogua aseguró que ellos dentro de sus instalaciones ya cumplen con las medidas establecidas por Salud de acuerdo con el semáforo de alertas, por lo que las nuevas restricciones no ayudarán a contener los contagios y perjudicarán gravemente la economía.

Exigen vacunación

Las gremiales exigen al Gobierno de Guatemala agilizar los procesos de vacunación, pues consideran que esa es la solución viable y pronta ante la lucha contra la propagación del coronavirus.



“Invitamos a la población en general a visitar a los restaurantes certificados, quienes han pasado por un proceso de verificación de medidas y protocolo de bioseguridad. Así bien, instamos a continuar manteniendo las medidas de bioseguridad”, concluye Grega GT.

Estado de prevención

El Gobierno de Guatemala aprobó el martes 13 de julio un estado de Prevención en todo el país, el cual estará vigente durante 15 días, a partir de este miércoles.



Según las autoridades, este estado de Prevención se implementa ante el avance del covid-19 en Guatemala y regula ciertas actividades.



El pasado lunes 12 de julio, el presidente Alejandro Giammattei anunció en Petén que decretaría el estado de Prevención para frenar el avance del covid-19, pero también para limitar las protestas en su contra, las cuales calificó de ilegales y causantes de que se propague el coronavirus.

Prohibiciones

- Se prohíbe el expendio y comercialización de bebidas alcohólicas fermentadas o destiladas, así como su consumo en la vía pública, establecimientos comerciales abiertos al público, cualquiera que sea su categoría o naturaleza, incluyendo discotecas, restaurantes, comedores, centros nocturnos, cantinas, bares, expendios de dichas bebidas, hoteles, moteles o pensiones, supermercados, automercados, abarroterías, tiendas de conveniencia y establecimientos comerciales similares; de lunes a domingo, de las dieciocho horas (18) a las seis horas (6) del día siguiente.

- Limitar la celebración de reuniones al aire libre en aquellos casos en que los asistentes no cumplan con el distanciamiento físico, el uso de mascarilla y medidas de bioseguridad que garanticen el no contagio.

- No se prohíben las manifestaciones siempre y cuando se cumpla con las medidas de bioseguridad ya establecidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

- Se prohíbe la circulación o estacionamiento de vehículos cuyos conductores o pasajeros no cumplan con las medidas sanitarias respectivas, en lugares, zonas y horas que afecten o puedan poner en riesgo la vida y seguridad de las personas, así como el funcionamiento de los servicios públicos.

- Con relación a la reunión, grupo o manifestación pública que se lleve a cabo sin la debida autorización o, si habiéndose autorizado, se efectuare sin cumplimiento de las medidas sanitarias necesarias, portando armas u otros elementos de violencia, se procederá a conminarlos al cumplimiento de estas conforme lo establecido en la Ley de Orden Público, y a su disolución cuando la salud y seguridad pública lo amerite.

Normas sanitarias vigentes

1. Uso obligatorio de mascarilla en todo espacio o lugar público, establecimientos estatales o públicos, espacio o lugar privado abierto al público, lugares privados de servicios de acceso restringido y de cualquier clase de transporte o tránsito.

2. El incumplimiento será sancionado con medidas administrativas y penales que correspondan. Se exceptúa del uso de mascarilla a los menores de 2 años y aquellas personas que, por su condición médica, cuenten con una contraindicación certificada por un profesional de la salud. Debe cumplirse con el distanciamiento físico de por lo menos un metro y cincuenta centímetros, evitando el contacto innecesario.

3. Todas las personas deberán cumplir con limpieza y desinfección frecuente y apropiada de manos con gel que contenga alcohol mayor al sesenta por ciento (60 %) o jabón antibacterial.