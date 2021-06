Nicaragua: Policía detiene al precandidato presidencial Félix Maradiaga

Por La Prensa (Nicaragua)

Según la nota de prensa, está siendo investigado «por actos que menoscaban la independencia del pueblo», de conformidad con Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, a la Independencia, a la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, creada por el Gobierno de Daniel Ortega.



«El día de hoy martes 8 de junio de 2021, a las 12:40 minutos del mediodía, fue detenido el ciudadano Félix Alejandro Maradiaga Blandó, quien está siendo investigado por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación», indica el comunicado de la Policía. Maradiaga fue detenido al salir de su cita en la Fiscalía, al momento de la captura iba acompañado de su abogado Róger Reyes, quien es un reconocido opositor de la ciudad de Carazo, también miembro de la UNAB y el conductor del vehículo, Miguel Lumbi Hondoy.



En el contexto de represión contra la oposición, Maradiaga se convierte en el tercer precandidato presidencial, que es detenido por el Gobierno Ortega Murillo, y el segundo nicaragüense a quién le aplican Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, a la Independencia, a la Soberanía y Autodeterminación para la Paz (No.1055), aprobada por la Asamblea Nacional en diciembre pasado.



El sábado 5 de junio, la Policía también detuvo al precandidato presidencial por la Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL), Arturo Cruz, en el Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino de Managua, cuando regresaba de Estados Unidos. El Ministerio Público informó ayer por medio de un comunicado, que el exdiplomático, estará detenido por 90 días, mientras es investigado. A Cruz, también se le aplicó la Ley No. 1055. Mientras que este martes, la también aspirante presidencial, Cristiana Chamorro Barrios, cumple seis días de estar secuestrada, bajo «arresto domiciliar», incomunicada y sin poder ser asistida por un abogado.

Luis Almago exige la liberación inmediata de Maradiaga



Por su parte, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, exigió la liberación inmediata del dirigente opositor y precandidato Félix Maradiaga, y demandó al régimen de Daniel Ortega cesar las violaciones de los derechos humanos de los ciudadanos.



«Exigimos la liberación inmediata de Félix Alejandro Madariaga Blandón, un nuevo candidato presidencial preso en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega debe cesar las violaciones de los derechos fundamentales de sus ciudadanos y los principios de la Carta Democrática Interamericana», escribió recientemente en su cuenta de Twitter, Almagro.

Fiscalía abre investigación contra Maradiaga

Después de tres horas, el precandidato presidencial por la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Felix Maradiaga salió de su cita en la Fiscalía y confirmó el inicio de una investigación en su contra por parte de Ministerio Público.

A su salida Maradiaga manifestó que fue un interrogatorio bastante amplio y que el proceso de investigación que se está abriendo va en dos direcciones, sobre la apertura de todas las acusaciones de 2018, que va desde del financiento y la autoría intelectual del supuesto golpe «de estado», como califica el oficialismo, las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en abril de 2018, y sobre las actividades que desarrollaba el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Pública (Ieep), que está disuelto desde diciembre de 2018, luego de que el régimen ordenara cancelarle la personería jurídica.



Maradiaga, también mencionó que además de esos señalamientos, el MP lo estará investigando en el marco de la Ley No.1055 (Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, a la Independencia, a la Soberanía y Autodeterminación para la Paz).



«Es una sumatoria de varias cosas, entre las preguntas y el proceso de indagación se hicieron en primer lugar muchas preguntas al rededor de mi activismo internacional, mucho énfasis en mi rol como activista en el marco de la OEA, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, una indagación bastante amplia de mi récord migratorio, preguntas de mis viajes al rededor del mundo en los últimos 10 años y las razones de cada uno de los viajes», detalló Maradiaga.

El líder opositor llegó este martes a la «entrevista» que fue citado por el Ministerio Público, bajo un fuerte operativo policial y en medio del contexto de detención de precandidatos presidenciales opositores. Maradiaga fue citado inicialmente para llegar el lunes 7 de junio a las 11 de de la mañana, pero ese mismo día se le emitió una segunda citación, para que se presentara este martes 8 a las 8:30 de la mañana.



La hoja de notificación no especifica el motivo de la misma o la causa penal por el cual está siendo citado. «A pesar de todo lo que se me pueda venir encima, el régimen es la verdadera minoría en una nación que quiere trabajo, que quiere paz, que quiere libertad, que quiere justicia, y eso es lo que hemos estado haciendo», expresó Maradiaga a su llegada, quien aseguró que no tenía miedo, ya que existe la posibilidad de poder ser detenido al igual que los precandidatos Arturo Cruz y Cristiana Chamorro Barrios.



Los integrantes de la UNAB también se hicieron presentes en la Fiscalía en respaldo al precandidato presidencial, quien se presentó a su cita a acompañado por su abogado. «Fuerza y no caigan en las provocaciones, todo es a través de la no violencia, la violencia no es la vía», instó Maradiaga.