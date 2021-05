El Salvador: Cuerpo diplomático escucha con preocupación sustituciones de Bukele

Por estrategiaynegocios.net



El lunes 3 de mayo por la tarde, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reunió a los embajadores acreditados en el país para presentarle su versión de las decisiones tomadas por la Asamblea Legislativa, tras una ola de condenas internacionales. Anoche, dos miembros del cuerpo diplomático acreditado en El Salvador aseguraron en redes sociales que el mandatario salvadoreño incumplió el acuerdo de privacidad pactado previo al encuentro que se desarrolló en Casa Presidencial y que la noche del martes fue transmitida en cadena nacional de radio y televisión.

En la reunión no estuvo presente el Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Brendan O'Brien. Andreu Bassols, Embajador de la Unión Europea, y Renato Sepulveda, Embajador de Chile, expresaron en Twitter que la reunión había sido acordada sin prensa y privada.



“Me pareció extraño que hubo condenas sobre lo del sábado. No nos esperamos en ningún momento una condena internacional, y no porque fuéramos ingenuos, sino porque no había nada que condenar”, le reprochó Bukele a los diplomáticos en una reunión que se celebró la tarde del lunes pero solo se divulgó anoche en cadena nacional. El mandatario sostuvo que si “los de la comunidad internacional que se molestaron es porque los malinformaron”. El mandatario continuó por más de dos horas argumentos expuestos por los congresistas de su partido Nuevas Ideas, mencionó artículos de la Constitución como justificación legal. Repitió que el tener la mayoría en las elecciones le da "un mandato" del pueblo para hacer cambios institucionales en el Estado.

Preocupación

La embajadora de Canará en El Salvador, Karolina Guay, le respondió: "Para nosotros, la separación de poderes y la independencia judicial son piedras angulares para la democracia”.

El embajador de la Unión Europea, Andreu Bassols, le respondió al mandatario que había consultado a constitucionalistas que le expresaron dudas sobre los procedimientos utilizados por la Asamblea. "Fue chocante... Fue chocante ver que sin trámites previos destituyeran a magistrados sin que ellos pudieran decir nada”.



El embajador de Chile, Renato Sepúlveda, tuiteó por la noche del martes: "Lamento informar que la transmisión en cadena nacional del presidente Bukele, de una reunión efectuada el día de ayer (lunes) no se compatibiliza con los acuerdos previos de que era sin prensa y privada", escribió el funcionario.

Los congresistas de Estados Unidos Albio Sires y Gregory Meeks solicitaron a través de un comunicado que se les revoque la visa estadounidense a los diputados y a los miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) que “orquestaron los eventos del sábado por la noche”, informó La Prensa Gráfica.



"El sábado por la noche, el presidente Nayib Bukele infligió un golpe brutal a la democracia de El Salvador. La destitución de los jueces de la corte constitucional y la instalación de leales políticos para reemplazarlos claramente no cumplió con el estándar establecido en la ley salvadoreña y socavó directamente el espíritu de los Acuerdos de Paz de 1992. La posterior destitución del Fiscal General, que había estado investigando actos de corrupción de funcionarios gubernamentales pasados y actuales, dañó gravemente la integridad e independencia de la justicia”, dicen en el comunicado. Además, aseguraron que Bukele hizo desaparecer en una noche la separación de poderes y la independencia del poder judicial, las cuales son las condiciones de las que depende una democracia funcional, por lo que aseguran que Estados Unidos debe reevaluar la asistencia a las instituciones judiciales salvadoreñas debido a que deben analizar si los nuevos funcionarios aplicarán la ley de manera imparcial o beneficiarán los intereses de Bukele y sus aliados.



"Las acciones tomadas por el presidente Bukele merecen una respuesta firme. Estados Unidos debe retener de inmediato y reevaluar su asistencia a las instituciones del sector judicial salvadoreño. La administración responsable de los recursos de los contribuyentes estadounidenses requiere una evaluación objetiva de si estas personas recién instaladas, incluido el nuevo fiscal general, tienen un plan para impartir justicia igualitaria bajo la ley salvadoreña o para promover los intereses estrechos del presidente y sus aliados”, continúa el comunicado.

El editorial del diario español El País resume en su edición de hoy: "Bukele, reforzado en las recientes elecciones legislativas, está recorriendo la senda que tantas veces ha terminado en catástrofe en Centroamérica. Un giro que ya se advirtió hace meses cuando arrancó una batalla personal contra la justicia por frenar sus planes, mezclando las presiones constantes con amenazas esperpénticas. Ahora, una vez obtenido el control del Poder Legislativo, ha lanzado lo que se avista como una ofensiva general contra todo aquello que no se pliegue a sus designios". Termina: "Los organismos internacionales tienen la obligación de redoblar la vigilancia y actuar dentro de los cauces establecidos para que la deriva de Bukele no sea irreversible".