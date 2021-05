El Salvador: Cae el precio de los bonos tras destitución fiscal general y magistrados

Por estrategiaynegocios.net



Los bonos salvadoreños cayeron el lunes, la caída más baja desde el inicio de la pandemia generada por el Covid-19, después que el partido oficial ordenó la destitución y reemplazo de magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, así como del fiscal general, Raúl Melara, reportó Bloomberg. A la fecha, los magistrados destituidos presentaron su renuncia como magistrados de la Sala, así como el fiscal Melara.



La polémica votación provocó un torrente de condenas nacionales e internacionales del más alto nivel por quienes consideran que la decisión atenta contra la independencia de poderes de los órganos del Estado y carece de respaldo legal.



De acuerdo a los datos proporcionados por el economista Ricardo Castaneda, este día el precio de los bonos con vencimientos a 2023, 2032 y 2052, han caído entre 5 y 7 puntos lo que demuestra una clara desconfianza de los inversionistas tras las decisiones tomadas este 1 de mayo.

“Ya se empiezan a observar los primeros impactos, en aspectos económicos, de los embates a la democracia en El Salvador. Los bonos salvadoreños se desploman en los mercados internacionales”, señaló Ricardo Castaneda, economista sénior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), en su cuenta de Twitter.

Caída de bonos

Los bonos en dólares de El Salvador que vencen en 2025 se desplomaron 5,9% a 97,81 centavos de dólar, la mayor caída de un día desde el 18 de marzo de 2020. Esto hizo que los rendimientos subieran más de dos puntos porcentuales a 7,01%.





"En lugar de enviar señales para el acuerdo con el FMI, el Gobierno está priorizando su agenda política", dijeron Alejandro Arreaza y Néstor Rodríguez, analistas de Barclays Capital Inc a Bloomberg. "Si los inversionistas pierden confianza en El Salvador, el Gobierno deberá de iniciar un proceso de reestructuración de deuda".



Bloomberg también subrayó las declaraciones del ministro de hacienda salvadoreño, Alejandro Zelaya, quien aseguró que la recaudación de impuestos este año hasta el 30 de abril ha superado las previsiones en US$37 millones.Zelaya sostuvo que la Asamblea Legislativa anterior prohibió al Gobierno perseguir a los defraudadores de impuestos e instó al nuevo fiscal general a investigar 87 casos de evasión que el Ministerio de Hacienda ha identificado por un total de US$71 millones.



“La evasión fiscal no la vamos a permitir en el territorio salvadoreño”, dijo Zelaya. “Vamos a perseguir a esos malos empresarios que están dejando sin fondos al Estado”.



Grupos empresariales, organizaciones internacionales como Human Rights Watch y miembros de la Administración del presidente estadounidense, Joe Biden, criticaron las destituciones, que tuvieron lugar a última hora del sábado.



“Ciertamente es un deterioro institucional mucho más rápido de lo que esperaban los mercados”, dijo Carlos de Sousa, inversionista de Vontobel Asset Management en Zúrich, que administra US$4.100 millones en deuda de mercados emergentes. “Claramente no es bien recibido que Bukele esté priorizando la concentración de poder sobre la estabilidad económica”.



El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, habló por teléfono con Bukele el domingo, dijo el portavoz Ned Price, para expresar “la grave preocupación del Gobierno de EE.UU.” por la destitución de los magistrados.



Blinken también planteó a Bukele la preocupación de EE.UU. por la destitución de Melara, “quien está luchando contra la corrupción y la impunidad, y es un socio eficaz de los esfuerzos para combatir el crimen tanto en EE.UU. como en El Salvador “, dijo Price.