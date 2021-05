Guatemala compró vacunas Sputnik V a través de intermediario

Por Soy 502

El Ministerio de Salud enviará muestras de las vacunas Sputnik V a laboratorios en el extranjero para corroborar la calidad de las dosis que envíen los rusos a Guatemala.

Este lunes 3 de mayo, los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) cuestionaron la eficacia de las vacunas rusas. Esto, a raíz de los señalamientos realizados por Brasil.

La funcionaria señaló que las muestras se enviarán al extranjero, debido a que en Guatemala no hay un laboratorio capaz de analizar las vacunas.

"La calidad la va a estar garantizando un laboratorio nivel 4, se los estaremos haciendo ver cuando lo enviemos", indicó Flores. La llegada del primer lote a nuestro país está prevista para este miércoles, luego de varios atrasos en la entrega.

La funcionaria señaló que los primeros acercamientos para adquirir la vacuna rusa se hicieron en octubre a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

No se le compró a Rusia

El 3 de noviembre de 2020, Flores firmó un contrato de confidencialidad y cuando iba a firmar el contrato por la compra de las dosis se enteró que la negociación no sería directamente con el RDIF, sino con Limited Liability Company Human Vaccine.

"En el momento en que se firma el contrato se informó que se haría a través de la subsidiaria", señaló la ministra durante una citación con diputados de bloques opositores.

La jefa de la cartera salubrista remarcó que Human Vaccine no aparece registrada como empresa e insistió en que es una subsidiaria del RDIF.

Flores indicó que para este miércoles 5 de mayo está prevista la primera entrega de vacunas rusas a Guatemala. Este primer lote ha sido pospuesto en al menos tres ocasiones y el Ministerio de Salud ya no prevé recibir 4.5 millones ni 100 mil vacunas, como dijeron en varias ocasiones las autoridades de Gobierno, sino que será de 50 mil vacunas.

Estos retrasos han generado críticas y la negociación ha provocado dudas, debido a que en el decreto en el que se autorizó comprar directamente las vacunas se estableció que las negociaciones deben ser directamente con los fabricantes y no a través de intermediarios.

Giammattei niega estafa

El Gobierno de Guatemala, dirigido por el presidente Alejandro Giammattei, negó a través de un comunicado que haya sufrido una estafa en el proceso de adquisición de la vacuna rusa Sputnik V, situación que fue señalada por una publicación de “elPeriódico” (El Peladero) este domingo.



A través de un comunicado el Ejecutivo aseguró: “El Gobierno de Guatemala no ha sido estafado. Todos los procesos de adquisición internacional han sido realizados dentro del marco legal y con contrapartes debidamente autorizadas por ambos gobiernos para realizar la compra y venta de la vacuna Sputnik V”.



Agregaron que, jamás el Gobierno de Guatemala cometería una irresponsabilidad como la sugerida hoy por la publicación referida, de simular la entrega de vacunas. “Con la salud de los guatemaltecos no se juega y, a pesar de las grandes dificultades que estamos enfrentando, no escatimaremos esfuerzos para avanzar en el proceso de vacunación segura, gratuita y universal para todos”, refirió el Ejecutivo.

Honduras recibirá este martes 40.000 vacunas rusas

Esta semana Honduras recibirá unas 229.600 vacunas contra el coronavirus, confirmó Ida Berenice Molina, jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de la Secretaría de Salud.

La funcionaria reveló que “en efecto, la Secretaría de Salud ha recibido notificación del envío de 189.600 vacunas de AstraZeneca, bajo el mecanismo Covax y también la notificación de la llegada de 40,000 dosis de Sputnik V, las que se esperan recibir mañana 4 de mayo”.

“En ese sentido, se ha programado realizar la cuarta campaña de vacunación contra el Covid-19, para la cual han sido definidos los grupos priorizados que se van a inmunizar como los trabajadores de la salud público y privados, que han quedado pendientes”, agrego.

El gobierno y el Fondo Ruso de Inversiones suscribieron un contrato en marzo anterior para la compra de 4.2 millones de vacunas rusas Sputnik V contra el coronavirus. 6.000 de esas dosis llegaron recientemente y otras 40.000 se recibirán mañana.

“De igual forma, se aplicará la segunda dosis el 15 de mayo a las personas que recibieron la primera el 15 de marzo”, dijo.

“Luego, se podrá avanzar a otros grupos priorizados como los adultos mayores y entre ellos los mayores de 65 años en nueve regiones sanitarias del país”, afirmó.