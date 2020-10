Presidente de Costa Rica suspende negociaciones con FMI tras ola de protestas

Por AFP



Alvarado convocó a sectores políticos, empresariales, sindicales y académicos a dialogar en busca de una salida económica para el país, que arrastra un déficit fiscal de 6% del PIB al cierre de 2019 y proyectado en 9,7% para este año como consecuencia del impacto económico de la covid-19.



"Hoy hago una convocatoria a los sectores que respaldan las vías institucionales para que abramos un diálogo nacional para resolver la emergencia económica que enfrenta el país", expresó Alvarado en una cadena de radio y televisión la noche del domingo.



Agregó que "entiendiendo el sentimiento que existe (y) la necesidad de tomar acciones viables, el gobierno no seguirá adelante con su propuesta inicial" de negociación con el FMI, criticado por la oposición, mayoritaria en el congreso, por enfatizar impuestos temporales en lugar de cortes del gasto público.



Su mensaje se dio luego de que el país se vio golpeado por bloqueos de carreteras en varios puntos del país en rechazo a una negociación con el FMI.



Las protestas iniciadas el pasado miércoles degeneraron el violencia en los últimos días, con varios policías heridos al intentar levantar los bloqueos.



Alvarado dijo que retiraba la propuesta del gobierno "con el fin de dialogar y balancear las respuestas que necesita el país para resolver la situación".



Sin embargo advirtió que el tiempo para tal negociación "no es ilimitado".



"Lo peor es no hacer nada, y solo esperar que una crisis más severa nos golpee", advirtió el mandatario.

Convoco a los distintos sectores que respaldan las vías institucionales para que abramos un diálogo nacional, en el que me involucraré personalmente.



— Carlos Alvarado Quesada (@CarlosAlvQ) October 5, 2020

Condena de vandalismo

El Presidente dijo que el gobierno redoblará los esfuerzos para reducir el gasto público y reiteró que no se ha planteado la venta del ICE, el INS o los bancos públicos.

Además, aseguró que en los últimos días ha visto con dolor la violencia y vandalismo desatado y condenó tales hechos porque esa "no es la ruta costarricense". "Los bloqueos deben de cesar ya", dijo el Presidente, destacando el impacto negativo de estos en la actividad económica con miras a recuperar el empleo, así como el riesgo que implica para las vidas humanas.

"Cualquier grupo sectorial con una agenda particular tiene las puertas abiertas para trabajar sus temas específicos pero no usando la vía del bloqueo o la violencia" agregó. Alvarado enfatizó que su gobierno ha pasado por duros momentos pero que esto ha sido por su actitud de "no patear la bola y más bien resolver los problemas de fondo".