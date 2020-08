EE.UU.: Casinos MGM Resorts despiden a 18.000 personas por pandemia

POR AFP



El gigante estadounidense de los casinos, MGM Resorts International, golpeado por el cierre o la baja actividad de sus establecimientos por la pandemia de coronavirus, anunció este viernes el despido permanente en Estados Unidos de 18.000 personas que estaban en paro técnico.



"Aunque retomamos nuestras actividades con total seguridad en buena parte de nuestras propiedades y recontratamos a decenas de miles de personas, nuestro sector -y nuestro país- continúa afectado por la pandemia y no regresamos a nuestra plena capacidad operativa", explicó el director general de la firma, Bill Hornbuckle, en un mensaje a los empleados de la firma al que accedió la AFP.



La ley federal requiere que las compañías den una fecha de despido para los empleados en paro técnico "que no son recontratados en seis meses", indicó el CEO de la empresa.



"Lamentablemente, el 31 de agosto" es la fecha de despido "para miles de empleados de MGM Resorts a quienes no hemos podido retomar todavía", resumió.



La empresa propietaria entre otros de los célebres hoteles Bellagio y Mandalay Bay de Las Vegas, Nevada (oeste) empleaba a unas 70.000 personas en el país a fines de 2019.



Pero al igual que las compañías aéreas o los grupos de cruceros, se vieron golpeadas de lleno por la covid-19 y las restricciones a la movilidad que provocó su expansión.



Algunos establecimientos como el MGM Resorts Empire City, en el estado de Nueva York, y Park MGM, en Las Vegas, siguen cerrados.



Los casinos y hoteles que están abiertos, sufren por la caída del turismo, las restricciones por capacidad y la anulación de muchas conferencias y eventos que normalmente los eligen como sede.

El futuro de los trabajadores

MGM Resorts puso en paro técnico o despido temporal a 62.000 empleados en marzo, cuando la economía prácticamente se paralizó.



El director general del grupo aseguró el viernes que la empresa retomará a sus empleados despedidos a medida que la actividad se normalice, en función de las necesidades de la empresa, puestos y antigüedad.



"Aunque el futuro inmediato es incierto, creo sinceramente que los desafíos a los que nos enfrentamos hoy no son permanentes", afirmó Hornbuckle en su mensaje.



"Los fundamentos de nuestro sector, de nuestra empresa y de nuestras comunidades no cambiarán. Conciertos, deportes y diversión volverán", añadió.



En Estados Unidos, el coronavirus ha dejado 180.857 fallecidos y 5.869.692 contagios, según un balance establecido por la AFP este viernes a las 11H00 GMT en base a fuentes oficiales. Las autoridades consideran que 2.101.326 personas sanaron.