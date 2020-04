¿Cómo podemos prepararnos para la etapa post-coronavirus?

Por HuffPost Japan



Tokio está en silencio. La propagación de COVID-19 implica el cierre de los centros educativos y el trabajo a distancia de las personas, que ya no tienen que desplazarse en trenes abarrotados. Los eventos están siendo cancelados y los juegos deportivos, aplazados. La gente se abstiene de salir por la noche para beber y divertirse.

El brote de coronavirus es increíblemente perjudicial para la economía de Japón.



Según TEIKOKU DATABANK (TDB), la crisis del coronavirus ha obligado a compañías de cruceros y alojamientos japoneses, pasando por centros académicos privados y compañías de turismo, a endeudarse hasta alcanzar cifras de hasta 1 200 millones de yenes (aproximadamente US$11 millones) en algunos casos.



En una encuesta de TDB realizada a más de 10 000 empresas de Japón, más del 63 % de las compañías previó que COVID-19 tendría una «repercusión negativa en el rendimiento de su negocio».

Mientras miramos hacia el futuro, lamentablemente debemos enfrentarnos a las consecuencias del año de aplazamiento de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020: se esperaba que ambos eventos «impulsaran la economía japonesa».



Necesitamos compensar esta situación cambiando la forma en que trabajamos, haciendo uso del trabajo a distancia y dinamizando los negocios en línea para mantener la economía en funcionamiento. También tendremos que afrontar cambios en las relaciones familiares debido al hecho de que un mayor número de personas trabajan desde casa.



¿Qué puede hacer cada empresa, cada organización y cada persona en este momento de crisis? Nos enfrentamos a la inevitable preparación para la etapa «post-coronavirus».





«Lo único que puedo hacer es seguir trabajando, aunque sea a distancia. Estoy pensando en lo que puedo hacer a título individual en esta difícil situación.»



Escuché este comentario de un empleado de unos treinta años que trabaja desde su casa para una importante empresa. Desde que su empresa dio instrucciones a los empleados para que trabajasen desde casa a finales de febrero, ha confiado en los chats de los teléfonos inteligentes y las videoconferencias en línea para realizar su trabajo, algo que era nuevo en su oficina.

Él dice que también ayuda a sus superiores mayores, que no son tan hábiles con las herramientas en línea: «Llevo meses intentando convencer a mi jefe para que haga el cambio a las herramientas en línea, pero, irónicamente, ha sido COVID-19 lo que le ha obligado a utilizar esa tecnología».



En una encuesta realizada por Nihon Keizai Shimbun en casi 140 empresas líderes en Japón, alrededor del 50 % de las empresas afirman haber cambiado al teletrabajo parcialmente o en principio.



Japón es un país en el que pasar muchas horas en la oficina, ir a tomar algo con los clientes a altas horas de la noche y trabajar horas extras se han considerado durante décadas signos de éxito. Esta cultura adicta al trabajo está empezando a cambiar a raíz del virus. Las empresas están empezando a darse cuenta de que realmente pueden hacer trabajo a distancia. Las medidas de empresas líderes como Panasonic y Unicharm para introducir el trabajo a distancia copan los titulares todos los días.



La gama de empresas y servicios que ahora se mueven en línea es amplia, desde editores que ponen a disposición series de cómics manga en línea hasta el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, que trabaja conjuntamente con LINE Healthcare y Mediplat para lanzar un servicio de consulta de salud en línea.





En HuffPost Japón teníamos previsto celebrar un evento el 22 de febrero, un momento en que el número de personas infectadas aumentaba en el gran crucero Diamond Princess.



El evento se organizó para debatir el tema de la drogadicción. Contábamos con la presencia de 50 participantes en el evento, pero resultó que el evento en línea fue visto por unos 300 000 espectadores, unas 6 000 veces más de lo previsto.



Trabajar desde casa como una oportunidad



A algunas personas la crisis del coronavirus les ha dado la oportunidad de replantearse su relación con los miembros de la familia.



La Sra. Mayumi Funaki dirige junto con su esposo Shipood, una empresa que ofrece servicios de relaciones públicas para empresas: «Yo hacía el 60 % de las tareas domésticas y él hacía el 40 %, pero ahora es justo al revés. Ahora es más bien 40/60 porque mi esposo pasa mucho más tiempo en casa.»



Según una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Investigación de Población y Seguridad Social, el promedio de tiempo que las parejas japonesas dedican cada día a las tareas domésticas (durante un día laborable) es de 263 minutos de la esposa en comparación con tan solo 37 minutos del esposo. Tradicionalmente las mujeres han asumido la responsabilidad «tanto del trabajo como de la casa».



La Sra. Eriko Miyamoto, una editora/escritora autónoma, ideó un juego que permite que su hijo de ocho años, cuyo colegio está actualmente cerrado, pueda divertirse mientras realiza tareas domésticas.



«Los hombres japoneses pasan muy poco tiempo haciendo tareas domésticas. Quiero que mi hijo crezca y se convierta en un adulto dotado de excelentes capacidades domésticas», explica.



Algunos de los escenarios que he descrito hasta ahora no son más que pinceladas insignificantes; en términos macroeconómicos, la pandemia causará un perjuicio enorme para la sociedad y la economía japonesas.



El número de víctimas mortales está aumentando a escala mundial a medida que nos afecta la ansiedad de no saber cuándo terminará. Sin embargo, creo que las pequeñas acciones iniciadas por cada individuo, como el trabajo a distancia y la revitalización de la economía en línea, pueden ser elementos cruciales para vislumbrar el futuro de los acontecimientos. En términos históricos, las epidemias han matado a millones de personas, pero también tienen una repercusión social que provoca revoluciones culturales. Isaac Newton se sentó debajo de ese árbol cuando estaba distanciado socialmente de su universidad durante la Gran Peste de Londres.



¿Puede prepararse Japón para la etapa post-coronavirus? Esa es la pregunta importante que cada persona debe plantearse durante la lucha prolongada contra COVID-19.