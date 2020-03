Costa Rica: Gobierno pide suspender eventos masivos y promover teletrabajo

Por estrategiaynegocios.net

El gobierno ordenó suspender todos los eventos masivos, incluyendo el fútbol, conciertos y fiestas populares, dijo a periodistas la ministra de Economía, Victoria Hernández, tras un encuentro del gabinete y autoridades de protección civil.



La cancelación de eventos aplica mediante decreto para toda actividad de alta concentración de personas (ya sea organizada con fin comercial o de índole gratuita), tales como conciertos, topes, carnavales, espectáculos públicos, fiestas cantonales, entre otras. Además, se aplican medidas especiales para actividades como cines, teatros y eventos deportivos. De momento no se suspenden las actividades religiosas ni educativas.



"Las actividades deportivas serán a puerta cerrada. Tomamos la medida pensando en la población y el bienestar de las personas", dijo Hernández tras el encuentro en el que participaron el presidente Carlos Alvarado y el ministro de Salud, Daniel Salas.



Lea más: Costa Rica amaneció en alerta amarilla por coronavirus



El anuncio lo hizo luego de una reunión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), el cual indicó que el tiempo de vigencia de la medida queda sujeto a revisión. “Lo que estamos buscando es que no se generen focos de contagio en espectáculos públicos, gratuitos y pagos, como topes, fiestas cantonales, conciertos u otro tipo de espectáculos”, dijo Alvarado.



Los cultos religiosos, dijo, no se suspenden pero sí deben acatar lineamientos emtidos por el Ministerio de Salud. “Nos vimos obligados a cancelar eventos, espectáculos, conciertos, topes, turnos, son actividades sobre las cuales no tenemos control”, agregó la ministra de Economía, Victoria Hernández.

Con respecto a cines y teatros se implementarán condiciones especiales, de mayor rigurosidad en el mantenimiento de aires acondicionados. Además, que se distancien las tandas para llevar a cabo una desinfección más profunda y que si alguien llega con síntomas de resfrío no se le permita el ingreso, informó La Nación.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó que cerró la consulta externa del Hospital San Rafael de Alajuela hasta el miércoles, luego de que se detectara el nuevo coronavirus en un funcionario.

Apuesta por el teletrabajo

El gobierno también anunció una directriz para aumentar el "teletrabajo", que permite a algunos funcionarios públicos laborar desde la casa para reducir el riesgo de transmisión del coronavirus. En cinco días, cada ministerio deberá rendir un informe sobre cuánto personal realizará teletrabajo, publicó La Nación.

Control de precios

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) de Costa Rica realiza una revisión de precios de productos de higiene en el mercado y una verificación para que el precio que se exhibe en la góndola sea el mismo que se cobra en caja. Como parte del operativo, se incluyen productos como: alcohol en gel, alcohol líquido, jabón líquido desinfectante, toallas desinfectantes y pañuelos desechables.

Hasta este lunes se habían confirmado nueve casos y 22 sospechosos y 35 descartados. De los casos confirmados, solo el de Alajuela se mantiene delicado, mientras que hubo otra paciente que requirió “un poco más allá del oxígeno” sin llegar a necesitar respirador artificial, precisó el ministro de Salud, Daniel Salas.



De los nueve casos del virus covid-19, tres son estadounidenses. Los otros seis son costarricenses, incluyendo un médico de la ciudad de Alajuela, 15 kms al noroeste de San José, quien fue contagiado después de pasar por el aeropuerto de Ciudad de Panamá, informó AFP. De los otros cinco costarricenses, el Ministerio de Salud investiga si fueron contagiados por el médico de Alajuela, dado que tuvieron contacto con él.



Hay 34 casos sospechosos de contagio, la mayoría de los cuales tuvieron contacto con el mismo médico.

Impacto al turismo y al comercio

María Amalia Revelo, titular de turismo de Costa Rica, informó que se han cancelado 17 eventos corporativos que tenían empresas como centro de convenciones y hoteles. No se han dado cancelaciones de vuelos programados hacia Costa Rica, aunque eventualmente los pasajeros sí piden cambios en las fechas de viajes.



Las estimaciones realizadas con base en 31 encuestas adelantan que para los próximos meses el sector turismo podría experimentar una disminución de la actividad de entre un 2% y 4%.

Ayer, la Cámara de Comercio de Costa Rica recomendó a las empresas estar muy vigilantes y seguir las medidas de higiene que las autoridades de Salud, mediante el Ministro y su equipo están recomendando a la población.

"Las recomendaciones habituales para no propagar la infección son la buena higiene de manos y respiratoria (cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar). Asimismo, se debe evitar el contacto estrecho con cualquier persona que presente signos de afección respiratoria, como tos o estornudos", dijo Julio Castilla Peláez. I Vicepresidente de la gremial.

Instaron a desarrollar campañas internas dependiendo del tamaño de las empresas, por medio de afiches en los baños, comedores, whatsapp y correo electrónico con mensajes que informen cómo mantener la higiene personal y los espacios de trabajo.

Otra de las medidas que promueve la Cámara de Comercio es identificar a los colaboradores sensibles al virus (diabéticos, cardiópatas, hipertensos, personas mayores o con padecimientos pulmonares, así como aquellos pacientes con cáncer o con enfermedades que comprometen su sistema inmune), para adoptar, en su caso, medidas específicas de prevención.

Otra opción es ofrecer disponibilidad de teletrabajo a los colaboradores que puedan laborar desde la casa y brindar a las gerencias una capacitación específica de cómo identificar posibles portadores del virus. También es recomendable el uso de la tecnología, promoviendo reuniones virtuales.

Para los establecimientos comerciales, la Cámara promueve: colocar afiches recomendando la higiene de las manos y colocar botellas de gel antibacterial en todas las cajas registradoras y en los pasillos de los comercios. "Hacemos un llamado a los comercios a mantener su inventario al día en productos de prevención y alto consumo que puedan beneficiar a la población como medida preventiva ante esta emergencia del Conoravirus", dijo la gremial costarricense.