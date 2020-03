La Fed recortó tasas de interés para mitigar impacto del coronavirus

Por AFP



La Reserva Federal (Fed) estadounidense recortó sus tasas de interés de referencia en 0,5 puntos de base ante el creciente riesgo económico provocado por la epidemia de coronavirus, una medida considerada insuficiente por el presidente Donald Trump y que dejó escépticos a los inversores.



"A la luz de estos riesgos" que plantea el nuevo coronavirus, el banco central estadounidense "decidió hoy (martes) reducir sus tasas en medio punto porcentual", anunció una declaración sorpresa emitida después de una reunión telefónica de ministros de finanzas y bancos centrales del G7, en la cual no hubo ningún anuncio concreto pero se prometió una acción concertada.



Así, la Fed dejó sus tasas en un rango situado entre el 1% y el 1,25%, como forma de alentar el consumo y la inversión.

El presidente del banco central norteamericano, Jerome Powell, consideró que esta rebaja -largamente pedida por la Casa Blanca- dará un "impulso significativo" a la economía, y adelantó que podría haber más acciones coordinadas con el G7 por la epidemia.



Igualmente, sostuvo que "la amplitud y persistencia de los efectos" del coronavirus son muy difíciles de prever. "Nadie sabe cuánto tiempo" estos efectos podrán durar, añadió.



El índice principal de la bolsa de Nueva York, el Dow Jones Industrial Average, que alcanzaba el equilibrio tras el recorte de tasas, volvió a terreno negativo mientras Powell hablaba, para terminar la jornada en fuerte baja de 2,94% a 25,917,41 unidades, mientras que el tecnológico Nasdaq cedió 2,99% a 8.684,09, y el S&P 500 de las principales empresas de la bolsa perdió 2,81% a 3.003,37 puntos.





Por su parte, la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años bajó por primera vez por debajo de la barrera simbólica de 1% ya que los inversores buscan refugiarse en colocaciones consideradas seguras en este período de incertidumbre.



"El recorte de tasas decidido de urgencia por la Fed apuntaba a reforzar la confianza (del mercado), pero podría más bien alimentar los temores de que el coronavirus pueda provocar una contracción económica mayor", opinó el economista independiente Joel Naroff.

La decisión unánime de recortar las tasas tomada por el comité de política monetaria de la Fed fuera del calendario habitual de reuniones es la primera desde la crisis financiera de 2008. La próxima reunión prevista de este comité será a mediados de marzo.



Para el banco central estadounidense -que había detenido sus recortes de tasas- "el coronavirus supone riesgos" para "la actividad económica". En ese sentido, la Fed también dijo "monitorear de cerca" el impacto de la epidemia, pero enfatizó que "los fundamentos de la economía estadounidense permanecen sólidos".

El FMI y el Banco Mundial anunciaron el martes que sus reuniones de abril serán virtuales por el virus.

El presidente Trump, que ha venido presionando a la Fed para recortar sus tasas de interés, consideró que el organismo debe hacer más por la economía.



"La Fed bajó sus tasas pero debe ir más lejos y, sobre todo, debe alinearse con los otros países/competidores", escribió en Twitter el mandatario, que busca la reelección este año.



"No estamos en pie de igualdad. Es injusto para Estados Unidos. Es tiempo de que la Fed tome la delantera", añadió.



La reunión de la mañana entre los ministros y presidentes de bancos centrales del G7 había decepcionado a los mercados, pues no hubo anuncios concretos tras la conversación, a pesar de que prometieron utilizar "todos los instrumentos" necesarios para sostener la economía mundial.



Wall Street tuvo su peor performance desde la crisis de 2008 la semana pasada. Industrias y fábricas se paralizaron por la epidemia, vuelos y viajes de negocios y turismo han sido cancelados, y si bien los economistas coinciden en que el nuevo coronavirus golpeará la economía global, penan para cuantificar el impacto del problema.



Jeff Sexton, analista de S&P, vio el anuncio de la Fed como "una señal clara" de que no "dejará que la caída descontrolada de Wall Street continúe".



Pero "el coronavirus sigue ahí, y sigue propagándose", dijo de su lado Patrick O'Hare, de Briefing. "Hay que preguntarse: ¿la baja de tasas de la Fed va a alentarme a ir de vacaciones a Italia? ¿Va a llevar a la reapertura del liceo cerrado en Nueva York por causa del coronavirus? No", ejemplificó.



Para Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities, la decisión de la Fed es "una buena noticia para los consumidores que se beneficiarán de tasas de interés más bajas. ¿Pero eso va realmente a impedir que la economía se frene?".



Según la OCDE, el crecimiento mundial debería ubicarse en torno al 2,4% este año, aunque preveía un 2,9% antes de la epidemia, un nivel que ya era el más bajo en diez años.



Con epicentro en China, la epidemia lleva 92.722 contagiados y 3.155 decesos en 77 países y territorios, según un balance de la AFP a partir de fuentes oficiales el martes a las 17H00 GMT.

