Estados Unidos analiza cerrar la frontera con México por el coronavirus

Por Reuters

Donald Trump, el presidente de Estados Unidos,aseguró este sábado que está evaluando imponer restricciones de entrada a su país por la frontera con México para frenar el avance del coronavirus en su país, donde ya hay 22 casos confirmados. Trump también anunció restricciones a las personas que han visitado Irán y en la que recomendó no viajar a países como Italia y Corea del Sur.



Al ser consultado por periodistas en la Casa Blanca si está considerando cerrar la frontera entre Estados Unidos y México, Trump dijo: "Sí, estamos pensando en la frontera sur". Sin embargo, más adelante en la rueda de prensa, Trump restó importancia a unas posibles restricciones en la frontera entre Estados Unidos y México.



"Estamos pensando en todas las fronteras", sostuvo. "Tenemos que pensar en esa frontera, pero... no es una frontera que parece ser un gran problema en este momento. Esperamos no tener que hacerlo". El vicepresidente Mike Pence, a quien Trump designó a principios de esta semana para liderar la respuesta de Estados Unidos al brote de coronavirus, señaló el sábado que el gobierno prohibirá la entrada de ciudadanos no estadounidenses que hayan visitado Irán en los últimos 14 días y que viajan desde otros países. No hay vuelos directos a Estados Unidos desde Irán.



Las muertes en Irán por el coronavirus han aumentado a 43, informó el sábado un funcionario de salud iraní.



Estados Unidos ya prohíbe la entrada de ciudadanos de Irán bajo las prohibiciones de viajes impuestas a ciudadanos de varios países de mayoría musulmana, una medida que según la administración Trump es necesaria para proteger al país de ataques terroristas.



Pence dijo también que el Departamento de Estado trabajará con Italia y Corea del Sur, dos países afectados por el llamado COVID-19, "para coordinar un examen médico de detección en sus países para cualquier persona que vaya a Estados Unidos". Funcionarios de salud del estado de Washington informaron el sábado la primera muerte de un paciente por coronavirus en Estados Unidos.



Un grupo de 11 republicanos en la Cámara de Representantes, liderado por el congresista por Texas Chip Roy, envió una carta el viernes a los principales funcionarios del Gobierno buscando tener detalles sobre el plan para contener el coronavirus en la frontera con México. Los casos de coronavirus en México aumentaron a cuatro el sábado luego de que se sumó uno en la ciudad de Torreón, Coahuila, que limita con Estados Unidos. Se trata de una mujer que regresó de un viaje a Europa, donde visitó Milán, Italia, comentó el gobernador de Coahuila.



"Dada la naturaleza porosa de nuestra frontera, y la continua falta de control operacional debido a la influencia de peligrosos carteles, es previsible que cualquier brote en Centroamérica o México pueda causar una afluencia en nuestra frontera", dijeron los legisladores.