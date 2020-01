Amazon triunfa como la marca más valiosa del mundo

Por estratetegiaynegocios.net

Amazon vuelve a liderar, por quinta vez consecutiva, el ranking ‘Brand Finances Global 500’, elaborado por la consultora de valoración comercial. Los datos fueron lanzados en el marco del Foro Económico Mundial de Davos.

La compañía estadounidense de comercio electrónico y servicios de computación se corona como la marca más valiosa del mundo con US$220.791 millones en valor, de acuerdo con el ranking ‘Brand Finances Global 500’, elaborado por la consultora de valoración comercial y que fue lanzado en el Foro Económico Mundial de Davos. (Consulte el ranking completo acá)

Amazon es la primera firma a nivel mundial que supera la barrera de los US$200.000 millones, tras crecer 18% su valor respecto al 2019.

El valor de la empresa supera en US$60.000 millones a Google, que ocupa la segunda posición del ranking, y en US$80.000 millones a Apple, que se ubica en el tercer lugar de la lista elaborada por Brand Finance.

La empresa fundada por Jeff Bezos fue ayudada a incrementar su valor comercial la diversificación, ya no solo se encarga de ofrecer servicios computacionales, sino que también ha desarrollado inteligencia artifical, electrónica de consumo, transmisión digital y logística, además está buscando constantemente ingresar a otras industrias, de acuerdo con Laurence Newell, director para Norteamérica de Brand Finance.

“Ser el dueño de una plataforma online de retail le ha dado mucho valor. Hasta ahora no hay algo que lo limite en cuanto al valor que le ofrece al consumidor. Cualquier cosa que la gente quiera comprar, literalmente está en Amazon”, menciona el directivo, de acuerdo con Expansión.

Aunque esto no siempre se va a mantener, pues así como la marca de artículos deportivos Nike anunció en noviembre de 2019 que dejaría de vender sus productos en la plataforma para inaugurar sus propios canales comerciales, otras compañías pueden tomar la misma decisión. Esto significa que, probablemente, Amazon tendrá que competir con otras grandes compañías para seguir siendo el líder.

“Es el disruptor de todo el ecosistema minorista y la marca que cuenta con el valor de marca más alto de la historia, no hay duda de que Amazon continúa impresionando a través de verdades imperecederas del consumidor: valor, conveniencia y elección. Pero, aunque hoy la situación de Amazon parece más que cómoda, habrá que ver lo que les depara el futuro”, dice David Haigh, CEO de Brand Finance.

En contraste, el valor de marca del marketplace eBay mostró una disminución de 9 % para llegar a los US$8.200 millones. Pese a ello, Brand Finance estimó que los proyectos de diversificación para introducir nuevas fuentes de ingresos, a través de los pagos de eBay y las listas promocionales, así como las posibles derivaciones en preparación, podrían hacer que la marca tuviera mejores resultados el próximo año.

1. Amazon, con US$220.7791 millones.

2. Google, con US$159.722 millones.

3. Apple, con US$140.524 millones.

4. Microsoft, con US$117.072 millones.

5. Samsung, con US$94.494 millones.

6. ICBC, con US$80.791 millones.

7. Facebook, con US$79.804 millones.

8. Walmart, con US$77.520 millones.

9. Ping An, con US$69.041 millones.

10. Huawei, con US$65.084 millones.

Con información de Expansión

