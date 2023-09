Más del 69 % del inventario de oficinas de Costa Rica está en riesgo de obsolescencia

Esto significa que, a pesar de que el mercado inmobiliario de oficinas ha experimentado un amplio crecimiento en los últimos años, mucho de este se cataloga como propiedades de grado intermedio o de grado inferior, que pierden competitividad porque presentan atributos que no se alinean con las necesidades de la mayoría de los ocupantes de estos espacios, principalmente empresas multinacionales con sofisticados requerimientos.

Además, suelen caracterizarse por ofrecer áreas poco versátiles que pueden tener dificultades para adaptarse a las cambiantes necesidades y reconfiguraciones de las empresas.

En el inventario de grado inferior (34 %) se ubican edificios de mayor antigüedad y de “clase B” que, en general, no cumplen con la mayoría de los criterios previamente enumerados. Estos edificios no han experimentado reinversiones significativas o, en los casos en que se han realizado mejoras en sus espacios, estas no han abordado de manera efectiva los problemas fundamentales que presentan.

Los grados intermedio e inferior, se unieron, para efectos del estudio, en la clasificación de “grado no superior”, totalizando más de 1,4 millones de metros cuadrados que se encuentran ya obsoletos o con un riesgo importante de convertirse en obsoletos en el mediano plazo. Submercados como San José Centro y San José Este presentan la mayor proporción de dicho inventario con más de 750.000 m2 de inventario de grado no superior, de los cuales 148.000 m2 se encuentran vacantes.

“El retador contexto actual del mercado de oficinas global y local genera grandes focos de discusión. Por una parte, qué deben hacer los propietarios y desarrolladores de edificios que hoy están bien posicionados para mantenerlos relevantes y vigentes en el largo plazo. En segunda instancia, qué estrategias pueden diseñar y ejecutar para reposicionar los activos hoy están reportando un bajo rendimiento pero que poseen características para reposicionarse aún como edificios de oficinas. ”, explicó José Ignacio González, director regional de inteligencia de negocios de Cushman & Wakefield | AB Advisory.