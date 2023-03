Ellos son los youtubers con más ingresos en Centroamérica

Desde 2007 la web, propiedad de Alphabet, se convirtió en una fuente de ingresos para creadores de contenido que alimentan sus cuentas en busca de seguidores, reproducciones, comentarios, likes y de monetización.

CashNetUSA analizó el comportamiento de los canales más grandes y lanzó una estimación de ganancias por canal con datos de la web de análisis SocialBlade, el cual dio como resultado al informe The All Time Top-Earning YouTube Channel in Every Country.

En el informe se destaca que el contenido para niños es el que más ingresos genera. El canal con más suscriptores en el mundo es Cocomelon, en tanto, en Latinoamérica el primer puesto es para el canal argentino El Reino Infantil (Con su gallo Bartolito y amigos).

Fuera de ese entorno, en Centroamérica, el canal con más suscriptores e ingresos es el del salvadoreño Fernanfloo, quien ha declarado ser un “jubilado”.