S&P Global rebaja los ratings de un grupo de bancos regionales de EEUU

Asimismo, S&P Global también ha empeorado la perspectiva de los ratings asignados a los bancos regionales S&T Bank y River City Bank, que pasar a ser en ambos casos negativa desde estable. De su lado, la agencia confirmó las notas de solvencia de Zions Bancorporation (BBB+), Truist Financial (A-) y Synovus Financial (BBB-).

En concreto, la agencia ha rebajado los ratings de Associated Banc a ‘BBB-’ desde ‘BBB’, con perspectiva estable; KeyCorp, hasta ‘BBB’ desde ‘BBB+’, con perspectiva estable; Comerica, hasta ‘BBB’ desde ‘BBB+’, con perspectiva estable; UMB Financial, hasta ‘BBB+’ desde ‘A-’, con perspectiva estable; y Valley National Bancorp, hasta ‘BBB-’ desde ‘BBB’, con perspectiva estable.

La decisión de S&P Global se produce apenas una par de semanas después de que Moody’s rebajara la nota de solvencia de la deuda de una decena de pequeñas y medianas entidades bancarias de Estados Unidos, mientras que colocó en revisión de cara a un posible recorte de ‘rating’ a otros seis bancos de mayor tamaño y revisó la perspectiva de las calificaciones de once entidades más.

En su análisis, Moody’s advertía también de los riesgos relacionados con los tipos de interés y la gestión de activos y pasivos con implicaciones para la liquidez y el capital, ya que el final de la política monetaria no convencional drena los depósitos de todo el sistema y las tasas más altas reducen el valor de los activos a tipo fijo.

De tal manera, Moody’s consideraba que el aumento de los costes de financiación y la disminución de las métricas de ingresos erosionarán la rentabilidad de las entidades.

De este modo, Moody’s degradó la nota de solvencia a largo plazo de una decena de pequeñas entidades, incluyendo los ratings de M&T Bank, Pinnacle Financial, BOK Financial, Webster Financial, Commerce Bancshares, Old National Bancorp, Prosperity Bancshares, Amarillo National Bancorp, Fulton Financial y Associated Banc-Corp.

Asimismo, la calificadora de riesgos colocó en vigilancia para una potencial rebaja de rating las notas de otras seis entidades como Bank of New York Mellon, U.S. Bancorp, State Street, Truist Financial, Cullen/Frost Bankers y Northern Trust .

De su lado, la agencia ha empeoró a negativa la perspectiva del rating de otros once bancos, incluyendo algunos tan destacados como Capital One, Citizens Financial, PNC Financial Services Group, Ally Financial o Fifth Third Bancorp.