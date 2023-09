Luego de dos años, la apuesta de Bukele por el bitcoin no logra conquistar a los salvadoreños

Sin embargo, su uso no ha tenido mayor acogida entre la población salvadoreña y las remesas familiares (uno de los campos que Bukele prometió sería beneficiado) recibidas mediante billeteras de criptomonedas no superan el 2 % del total.

A juicio de Carlos Acevedo, expresidente del BCR, es bastante claro que en estos dos años los objetivos que se mencionaron de que el bitcoin promovería la inclusión financiera y bancarización no se consiguieron aunque no da por completamente fracasado el experimento.

A juicio de Jorge Hasbún, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, si se hubiera hecho un proceso más abierto e inclusivo para evitar los problemas que se dieron en la billetera oficial Chivo, tal vez hubiera tenido un efecto en la utilización y los comercios hubieran tenido más ventas.

"Es un tema que en realidad ya no tocamos porque no hay una relevancia en el día a día económico. Sí creo que en su momento tuvo un cierto boom, pero no hay consultas de las empresas socias del tema, no hay un seguimiento cercano, es algo que ha quedado casi que creo yo sin uso", asegura Hasbún.