Jerome Powell no descartaría movimientos en reuniones consecutivas

Por estrategiaynegocios.net

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, afirmó en un panel del Foro de Banca Central del BCE que no descartaría subir los tipos de interés en reuniones consecutivas.

No obstante, Powell señaló que el banco central aún no ha tomado ninguna decisión en lo que respecta a las próximas reuniones y la futura senda de la política monetaria. “Lo único que hemos decidido es no subir los tipos en junio”, subrayó.

En cuanto a los datos del último trimestre, con “un crecimiento más fuerte de lo esperado, un mercado laboral más ajustado de lo previsto y una inflación más alta de lo esperado”, el responsable de la política monetaria de la Fed afirmó que es evidente que la política “no ha sido restrictiva durante mucho tiempo”, y repitió que deben esperarse futuras subidas de tipos.