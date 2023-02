Buen nivel de empleo en EEUU llevaría a más subidas de tasas de interés de la FED

Por estrategiaynegocios.net

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), Jerome Powell, ha afirmado que el banco central podría verse obligado a endurecer la política monetaria de las tasas de interés “más de lo que está previsto” si sigue recibiendo informes sobre un mercado laboral fuerte y una inflación elevada.

No obstante, la FED espera “avances significativos” en el tema de la inflación este año, dijo en una entrevista en The Economic Club of Washington, DC.

Powell reiteró que la FED seguirá “reaccionando a los datos” y que espera un “importante camino por recorrer” en lo que respecta al restablecimiento de la estabilidad de precios.