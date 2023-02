El bitcoin se hunde un 4 % y retrocede a niveles de enero

Por otra parte, la bolsa de criptomonedas Kraken dejará de “ofrecer o vender valores” a través de servicios de apuestas de criptoactivos y pagará US$30 millones en multas, confirmó la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

“Hoy damos un paso más en la protección de los inversores minoristas cerrando este programa no registrado de apuestas de criptomonedas, a través del cual Kraken no solo ofrecía a los inversores rendimientos exorbitantes sin relación con ninguna realidad económica, sino que también se reservaba el derecho a no pagarles ningún rendimiento”, dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler.

La noticia llega justo un día después de que el CEO de Coinbase, Brian Armstrong, declarara que el regulador podría estar apuntando a “deshacerse de las apuestas de cripto en Estados Unidos para los clientes minoristas.” “La regulación por la aplicación no funciona. Anima a las empresas a operar en el extranjero, que es lo que sucedió con FTX”, escribió en Twitter.