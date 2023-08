Boston Scientific en Costa Rica: un abordaje integral a la equidad de género

Por: E&N Brand Lab para Boston Scientific

A nivel global, Boston Scientific ha abrazado los valores de diversidad, equidad e inclusión como aspectos determinantes para crear un ambiente de trabajo que permita el enfoque en la innovación y el desarrollo de sus carreras.

UN PROPÓSITO LATENTE

Desde el 2017, la compañía firmó un compromiso para trabajar en forma conjunta con el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) hacia la igualdad de género, el empoderamiento económico de las mujeres y el mejoramiento de la calidad de su empleo. El acuerdo fue ratificado para todas sus operaciones en Costa Rica –la multinacional cuenta con plantas de manufactura en Heredia, Alajuela, Cartago y una sede comercial en San José– el 23 de diciembre de 2022.

Como parte del proceso para obtener este sello, se sometió a una auditoría por parte del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO) bajo la nueva norma INTEG38-2:2021 de Acciones Afirmativas para la Igualdad de Género en el Ámbito Laboral. Esta valoración abordó temas relacionados con el contexto de la organización, liderazgo, planificación, gestión de personal, ambiente laboral, remuneración, participación igualitaria de hombres y mujeres en distintos puestos de la organización, entre otros.

Tras una evaluación exitosa, Boston Scientific en Costa Rica se convirtió en la primera empresa en certificarse bajo la última versión de esta norma en el nivel 2 de este reconocimiento. Esta certificación acerca un poco más a la empresa a obtener el Sello de Igualdad de Género del INAMU, que tiene como objetivo la eliminación de las brechas entre hombres y mujeres en el ámbito laboral.



DE ADENTRO HACIA AFUERA

De acuerdo con los valores de Boston Scientific en Costa Rica y con las iniciativas que contribuyen al desarrollo del equipo de trabajo y sus comunidades, se creó la Política de Igualdad de Género para sus sedes costarricenses, la cual busca garantizar mejores prácticas de conducta y adaptación para la inclusión, fomentar el bienestar del personal de forma integral y dirigir esfuerzos de mejora continua hacia la igualdad de género según la legislación.

Como parte de las acciones afirmativas que Boston Scientific en Costa Rica ha definido para avanzar a paso firme hacia la igualdad de género ha priorizado:

● La educación, concientización y regulación sobre el hostigamiento y acoso sexual en el ámbito personal, laboral y callejero.

● Programas destinados a incrementar la participación de mujeres en puestos de liderazgo y toma de decisiones.

● El incremento de la participación de mujeres en posiciones de las áreas STEAM.

● La promoción del equilibrio e integración vida-trabajo de las personas colaboradoras.

Esto se puede evidenciar en los esfuerzos de educación de la población en el tema de Masculinidades Positivas con el objetivo de cubrir al 100 % de los hombres de la empresa en formación continua en el tema. A su vez, se ofrece el Programa de Cuido, dirigido a apoyar a madres y padres en la atención de menores de edad y el Programa Sanamente se enfoca en la salud mental, física y financiera de las personas y sus familias.

Asimismo, se ha dedicado especial interés en motivar la inclusión de más mujeres en carreras STEAM. Esto se promueve a través de un plan de actividades externas con centros educativos y contribuyendo en la formación de educadores con un enfoque STEAM para multiplicar el impacto. Por otra parte el Programa de Practicantes que cuenta cada año con mas de 200 participantes, tiene como requisito que el 50 % de estudiantes sean mujeres.

Una de las metas que la empresa tiene a nivel global para el 2023 es aumentar el porcentaje de líderes femeninas a 43 %. A nivel nacional, ya se ha superado este propósito, ya que 44 % de los puestos gerenciales y de supervisión en sus cuatro instalaciones son ocupados por mujeres. Solo en el año 2023, se han promovido 3 nuevas directoras que han desarrollado su carrera en Boston Scientific. Tal es el caso de Natalia Montoya, quien después de 17 años de experiencia multifuncional en diferentes áreas como Producción, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Manufactura y Calidad, asumió el puesto de Directora de Calidad de Proceso para la planta de Coyol.

Natalia es una líder colaborativa que entiende el valor de una comunicación y conectividad sólidas con su equipo, colegas y stakeholders. Asimismo, tiene una verdadera pasión por DE&I demostrada con su involucramiento en uno de los grupos conformados por sus colaboradores que apuestan por la inclusión y la equidad.

Natalia ha sido miembra activa y ha liderado el grupo de EMPOWHER, que trabaja desde un enfoque de empoderamiento y sororidad de liderazgo femenino y ejecuta actividades de visibilización para apoyar a las mujeres en diversos ámbitos. También está Lean In, una herramienta de empoderamiento y creación de pequeñas comunidades de mujeres que incluye talleres y reuniones mensuales para tratar temas sensibles en un círculo de confianza.

Natalia Montoya, Directora de Calidad de Boston Scientific, explicó los beneficios que ha percibido a partir de estas acciones afirmativas: “Gracias a estas iniciativas, he sentido un apoyo genuino y un ambiente donde mi talento y capacidades son valorados. Esta cultura inclusiva me ha empoderado para asumir roles de liderazgo y me ha brindado las herramientas necesarias para prosperar en la empresa, ayudando a la vez a que otras mujeres tengan las mismas oportunidades”.

EQUIDAD EN DATOS

● 53 % mujeres en el equipo.

● 44 % son mujeres en puestos gerenciales y de supervisión (la meta era 43 %).

● 310 participantes del grupo interno de Mujeres en Liderazgo.

● 2017: firma de compromiso con INAMU para trabajar hacia la igualdad de género.

● 2022: entró en vigencia la Política de Igualdad de Género de Boston Scientific en Costa Rica.

● 2023: Dentro del top 10 del índice de empresas inclusivas.