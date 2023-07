UniveRSE E&N: Los líderes empresariales están llamados a inspirar

UN LLAMADO A LOS LÍDERES EMPRESARIALES

Retomando el tema, Italo Pizzolante, socio fundador de Pizzolante, firma de asesoría internacional empresarial, resaltó que los líderes de las empresas deben evolucionar y crear una creencia compartida, todo con el propósito de fundamentar la reputación y generar confianza hacia todos los stakeholders.

Subraya que el equilibrio en una empresa responsable llegó cuando se incorporó la G (de gobernanza) a la fórmula de la sostenibilidad, bajo los criterios ASG. “Lo que le faltaba a lo ambiental, económico y social era la gobernanza, que es para mí es la gran tarea”.

“En Centroamérica, los líderes deben saber que la actual Centroamérica ya no es la de hace unos años, ahora vive en profundas incertidumbres políticas y sociales, obviamente potenciadas también por lo económico, y esto tiene que ver con esto que he llamado inteligencia contextual para analizar el riesgo y la tolerancia al riesgo del pasado, ya no puede ser la misma tolerancia al riesgo que el presente y menos el futuro. ¿A qué me refiero? El apetito al riesgo de las empresas era proporcional a que tú tenías relaciones con la comunidad, con el sector político y cuando tú tomabas tu móvil celular y tú tenías ahí los contactos para hablar con personas relevantes. Hoy no, ya no sabes cómo comunicarte. Entonces el apetito al riesgo pasa por la capacidad que tú tienes para gestionar el riesgo en consecuencia tienes que ser muchísimo más prudente porque ya no tienes las fortalezas del pasado”, destacó en nuestro evento virtual.