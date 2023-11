Alfredo Atanacio Cader: la transparencia es un deporte de riesgo

Si la transparencia fuera un deporte, sería un deporte de riesgo. Lo dice Alfredo Atanacio Cader, cofundador y CEO de Uassist.Me. “Es un cliché decir: es que yo te digo las cosas como son y allá ves vos si te ofendes porque te digan la verdad; pero es un deporte extremo que no siempre sale bien”, sostiene.

“Hay verdades que son verdades que no son necesarias decirlas porque no construyen. Las palabras son sumamente poderosas”, plantea. Sin embargo, esta cualidad también puede serin cómoda, dependiendo de la madurez de los interlocutores. “Que nos digan cosas que tal vez no queremos oír requiere madurez también dequien está recibiendo la retroalimentación”.

En puestos de liderazgo es prácticamente imposible tener contento a todo el mundo siempre, admite. “Esa es quizás una de las primeras cosas que uno tiene que aceptar cuando uno está ejerciendo un rol de liderazgo, y es difícil de aceptar porque uno no le quiere caer mal a nadie”.

Las respuestas de los encuestados en El Salvador reconocen a Atanacio Cader por su transparencia entre los principales motivos para confiar como líder empresarial. La juventud e innovación, el desarrollo de su negocio figuran entre otros factores de confiabilidad.

Atanacio, votado como el Empresario de mayor Confianza en El Salvador, aprecia a la innovación como un factor generador de Confianza empresarial. En la mente del innovador hay mucha curiosidad que le impulsa a llenarse de conocimiento y también le hace convivir tanto con el éxito como con el fracaso.